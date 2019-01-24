政院：中央機關原則全面禁止陸資產品

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行政院資安處1月底即將提出陸資產品「處理原則」，行政院發言人KolasYotaka表示，國家安全毫無灰色地帶可言，資安處長簡宏偉也說，處理原則就是原則「全面禁止」，例外許可。

Kolas說，資安處即將在1月底發布的「處理原則」，是指中央各機關使用陸資產品的處理原則，也就是是中央政府各機關採取相關的軟體、實體資訊系統相關規範；事實上，民國97年工程會就有發函提示，政府各機關要在招標文件明定禁止廠商提供大陸地區產製品，以及派遣大陸地區人民來台提供售後服務，技術指導。101年工程會又再度發函，提醒相關機關，這次政院認為國家安全相當重要，就由資安處草擬處理原則，不排除3月提出廠商名單，協助中央政府各機關清楚理解那些廠牌的公司不適合進行採購。

外界質疑是不是要防止中企進入台灣，Kolas說，這不是政府的原意，但因國家安全是毫無灰色地帶可言，政院也提醒中央各部會、各機關在採購相關設備及軟硬體、資通設備時，必需考量國安及政府資安的問題。

簡宏偉說，「處理原則」原則上是全面禁止，最主要是風險考量，有些產器需要做一些測試，但有些特殊情況例外時，必需經過登記報准，才會做例外處理，

對於例外產品，他表示，有些設備屬於精密的，只有陸資所生產時，如果非用不可，則處理原則會提到，必需做登記報准，同時也不可以連結到敏感的網路、核心的網路，以便做好風險控管。

(中時 )

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