陸企商品 中央機關採購原則下周政院公布

2019年01月24日 13:11 工商 呂雪彗

行政院將擴大禁用中國大陸製的科技產品，要求行政院所屬中央各部會，均不得使用陸製科技產品，相關處理原則下周會公布，3月會再提出一份禁用清單。行政院資訊安全處長簡宏偉表示，這波禁令，包括硬體、軟體與服務，原則上全面禁止中央各部會採購，例外須報經核准。

行政院長蘇貞昌今天上午受訪強調，這是維護國安必要，政府部門的作為絕對滴水不漏，把它做好。行政院發言人谷辣斯指出，這不是為了防止陸資企業進入台灣或破壞產業鍊，完全基於強化國安觀點。

目前美國及歐洲等各國政府禁止公務人員使用華為手機，全世界其他國家也評估中。我工研院、資策會、國研院今年初相繼發布規定，禁止華為手機連上內部網路，政府中央各部會是下一波擴大的範圍。

谷辣斯強調，國家安全沒有灰色地帶，資安處將在1月底發布各政府機關使用陸資產品的處理原則，針對政府採購相關軟體、實體或資訊系統，都要求各部會在採購時必須遵守禁用原則。她說，早在2008年工程會就曾發函提示政府機關，所有招標文件應明定禁止廠商提供大陸地區產製品，並禁止廠商派遣中國大陸人士來台提供售後服務、技術指導等履約服務，2012年再度發函提醒。

但因中央政府各機關不清楚理解哪些廠牌、公司並不適合採購因此，谷辣斯說，這次府院基於維護國家安全和政府機關資訊安全為前提，訂定一份處理原則。官員說，原則上以中央各部會為規範對象，不排會擴及地方政府、國公營事業，全面一體適用，近日內討論會確定。

簡宏偉也補充說明，在國安與風險考量上，原則上全面禁止，但是有些要測試或特殊例外，經過登記、報准，可以做例外處理。例如，有些設備屬於精密設備，若只有陸資生產、非用不可，必須登記報准，不過，仍禁止連結到敏感、核心的網路，以利風險控管。

國外對管制陸企家數很少，很審慎，我管制清單範圍是否會太大？谷辣斯說，資安處從未提到任何一家廠商，過程不會輕率，挑選廠商的過程或標準，從國安經濟產業或資安角度會審慎評估，採購原則只限制政府機關，民間完全沒有，會尊重消費市場的自由選擇，完全不是在台灣大家都不准購買大陸製商品。

(工商 )