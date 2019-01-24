維持春節交通 龍潭警辦疏導會勘

2019年01月24日 13:50 中時 呂筱蟬

龍潭警察分局為維持春節連續假期期間交通順暢，針對轄內交流道周邊道路、易壅塞路段、號誌秒差調整及轄內小人國、六福村遊樂園區等相關聯結道路，邀集交通局、國道公路警察局第六大隊、交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段及鄰近各遊樂區業者，辦理道路聯合會勘檢視期前整備工作。

桃園市龍潭區有多處知名觀光景點，如龍潭觀光大池、石門水庫、小人國、鄰近六福村等休憩區，依據往年連續假日都會吸引大批觀光旅遊人車湧入，為民眾假日遊玩觀光好去處，為避免民眾至龍潭區各觀光景點遇道路交通壅塞，據歷年強力疏運經驗，龍潭分局建議事項如下：

1、對於龍潭區境內聯外替代道路，將協調相關單位針對現行道路進一步檢視原設置之標誌、標線及路口號誌秒差等，確保行車順暢；另警方建議民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或龍潭交流道下→大昌路→左轉中正路→龍源路→往遊樂區方向。

2、因應交通部高速公路局於春節連續假期間，國道3號龍潭交流道實施匝道儀控管制，於龍潭區大昌路與五福街口設立禁止迴轉臨時標誌，如欲迴轉車輛，小型車請至大昌路與健行路口、大型車至大昌路與中興路口迴轉，以利大昌路段能行車順暢。

3、小人國、六福村遊樂區預計提早於上午8時30分開放入園；下午5時30分延後閉園，另視當日遊客人潮車流量，依現場狀況另行考量延遲時間，藉以分散民眾入、出園區人車潮，另增編派工作人員於重要路口協助導引車流，警方亦將派員指揮、疏導交通，以維持交通順暢。

4、對於龍潭轄區各道路工程，於春節連續假期間，停止施工，並將施工機(械）具妥適收拾或移置安全措施，以維護道路安全。另各相關行政單位，於春節連續假期間能派員留守(待命)，遇有狀況能立即協助排除。

(中時 )