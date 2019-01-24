豬年喜逢善緣 靈鷲山無生道場開放體驗禪修

2019年01月24日 13:49 中時 葉書宏

圓通寶殿內，僻靜清幽，讓忙碌心休歇，是豬年「諸事大吉」的好彩頭。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

禪堂右側的喫茶趣小棧，可喝杯心茶休憩，春節期間還有法師可解答內心些許困惑。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

禪堂右側的喫茶趣小棧，可喝杯心茶休憩，春節期間還有法師可解答內心些許困惑。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山無生道場依山傍海，居高臨下遠眺海天美景的地理優勢，加上鍾靈毓秀的磁場與寧靜禪修氛圍，讓人排憂解愁，流連忘返。山上圓通寶殿禪堂內，初一到初五上午8時30分到下午5時20分，開放民眾隨喜體驗禪修。

堂內有開山住持心道大和尚禪修音聲的悉心引導，讓忙碌不安的內心瞬間寧靜下來，自心得以轉換調柔，在待人接物上喜逢善緣，種下清淨解脫的種子，獲得豬年「諸事大吉」好彩頭。

圓通寶殿禪堂內安奉毘廬觀音，通身金色，慈眼視眾生，殿內僻靜清幽，深具國際禪修氛圍，處處可體悟佛陀拈花微笑的禪意，在禪堂打坐禪修，遠離城市喧囂，聆聽無聲之聲，一場與自我心靈的對話，生命與靈魂為伴，細細品味坐禪的力量。尤其在一年初始，帶著幾分沈靜的心，體會佛法的甘露法味，心靈無限感動。

過程中，一聽到靈鷲山開山住持心道法師說的深呼吸，不自覺地深深大吸一口氣；再緩緩吐氣，在吸吐之間，讓身體轉換好的能量磁場，不但心回到原點，壓在心口的那股無形桎梏的壓力枷鎖，似乎瞬間解開。彷彿是一帖洗滌疲憊心靈的神奇藥方，獲得耳清目明的心靈澄淨，通體舒暢的舒卷自如。

己亥豬年開春，體驗禪修，注入好的能量，也在一年開始重整思緒，讓夢想的火種再次燃起，為生活注入活力，讓漂泊的心回家，享受從未擁有過的心靈富足豐盛。

禪堂右側的喫茶趣小棧，有法師可解答內心些許困惑；在圓通寶殿前長廊或坐或站，俯瞰眼前渾然天成、山海相映的美景，搭配老鷹空中徘徊的低鳴，享受柔風輕拂的喜悅，享受那份心靈回家的放鬆與寧靜。驀然回首，仰望遠處的黑面多羅觀音，訴說著觀音的恩典與慈悲，剎那間讓人感到渺小、謙卑，不負北台灣知名觀音道場的美名。

(中時 )