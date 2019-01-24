豬年喜逢善緣 靈鷲山無生道場開放體驗禪修

圓通寶殿內，僻靜清幽，讓忙碌心休歇，是豬年「諸事大吉」的好彩頭。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

友善列印
中時
圓通寶殿內，僻靜清幽，讓忙碌心休歇，是豬年「諸事大吉」的好彩頭。（圖由靈鷲山佛教教團提供）
禪堂右側的喫茶趣小棧，可喝杯心茶休憩，春節期間還有法師可解答內心些許困惑。（圖由靈鷲山佛教教團提供）
禪堂右側的喫茶趣小棧，可喝杯心茶休憩，春節期間還有法師可解答內心些許困惑。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山無生道場依山傍海，居高臨下遠眺海天美景的地理優勢，加上鍾靈毓秀的磁場與寧靜禪修氛圍，讓人排憂解愁，流連忘返。山上圓通寶殿禪堂內，初一到初五上午8時30分到下午5時20分，開放民眾隨喜體驗禪修。

堂內有開山住持心道大和尚禪修音聲的悉心引導，讓忙碌不安的內心瞬間寧靜下來，自心得以轉換調柔，在待人接物上喜逢善緣，種下清淨解脫的種子，獲得豬年「諸事大吉」好彩頭。

圓通寶殿禪堂內安奉毘廬觀音，通身金色，慈眼視眾生，殿內僻靜清幽，深具國際禪修氛圍，處處可體悟佛陀拈花微笑的禪意，在禪堂打坐禪修，遠離城市喧囂，聆聽無聲之聲，一場與自我心靈的對話，生命與靈魂為伴，細細品味坐禪的力量。尤其在一年初始，帶著幾分沈靜的心，體會佛法的甘露法味，心靈無限感動。

過程中，一聽到靈鷲山開山住持心道法師說的深呼吸，不自覺地深深大吸一口氣；再緩緩吐氣，在吸吐之間，讓身體轉換好的能量磁場，不但心回到原點，壓在心口的那股無形桎梏的壓力枷鎖，似乎瞬間解開。彷彿是一帖洗滌疲憊心靈的神奇藥方，獲得耳清目明的心靈澄淨，通體舒暢的舒卷自如。

己亥豬年開春，體驗禪修，注入好的能量，也在一年開始重整思緒，讓夢想的火種再次燃起，為生活注入活力，讓漂泊的心回家，享受從未擁有過的心靈富足豐盛。

禪堂右側的喫茶趣小棧，有法師可解答內心些許困惑；在圓通寶殿前長廊或坐或站，俯瞰眼前渾然天成、山海相映的美景，搭配老鷹空中徘徊的低鳴，享受柔風輕拂的喜悅，享受那份心靈回家的放鬆與寧靜。驀然回首，仰望遠處的黑面多羅觀音，訴說著觀音的恩典與慈悲，剎那間讓人感到渺小、謙卑，不負北台灣知名觀音道場的美名。

(中時 )

維持春節交通 龍潭警辦疏導會勘 兒童遊戲場安全檢驗 明年1月未…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。