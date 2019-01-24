兒童遊戲場安全檢驗 明年1月未完成將拆

2019年01月24日 13:48 中時 鄭舲

衛福部2017年1月25日修正《兒童遊戲場設施安全管理規範》，明訂舊有兒童遊戲場設施應於三年內檢具檢驗資料向主管機關完成備查，但到去年6月底完成備查率僅有11.54％。民進黨立委蘇巧慧、何欣純等今邀集教育人員、地方政府及相關單位舉行公聽會，希望政府思考展延備查期限，並考量是否分階段、分場所管理兒童遊戲場，以符合實務需求。

根據衛福部社家署統計，截至2018年6月底，全國遊戲場設施僅有11.54％的備查率，其中幼兒園僅5.23％、國小僅有8.16％。由於目前通過認證的檢驗機構只有5家，檢驗人力是否足夠因應需求？而舊遊具緩衝期僅剩一年，若緩衝期屆滿恐面臨拆除、停用，是否影響兒童遊戲權？

多名幼兒園及國小教育人員在公聽會中反映，新規範對於遊具空間及鋪面等有較嚴格規定，舊遊具幾乎都不合規定需要拆除，且檢驗、規劃費用昂貴，學校難以自行吸收這些經費。也有教育人員認為，幼兒園、學校都有照顧者、管理人員及定期維護，建議政府可分級管理，將學校、公園及營業場所的兒童遊戲場分開規範。

新北市政府提及，由於公園遊戲場使用習慣已經融入民眾生活，明年若未符合國家標準的遊戲場該如何處理，也需要與地方民眾溝通，希望時程上能給予更多彈性空間。桃園市政府教育局也說，校園遊戲場雖已完成安全檢驗，但新遊戲場需融合在地特色文化設計規劃，時程上較緊迫。

內政部營建署表示，針對各縣市公園兒童遊戲場盤點結果，發現能在明年期限截止前完成備查的縣市僅有九個，大部分都來不及完成，且有許多縣市沒有編列相關經費，因此建議時程上能再考量。另外盤點也發現公園兒童遊戲場合格率僅62％，仍有38％不合規定，營建署基於督導立場，會協助改善。

教育部國教署指出，國教署重點經費是協助校舍補強及安全重建，也有補助各縣市做學校設施、設備改善，但無法滿足所有需求，今年起針對偏遠學校，已爭取經費供學校改善校內設施，各校也可以針對需求妥適運用。至於幼兒園部分，公立幼兒園皆有補助設施改善，私幼則鼓勵提前申請準公共化，補助10到20萬作為檢驗等相關費用。

對於期限是否延長及是否需分級管理等問題，衛福部社家署表示，將邀集業者及相關單位進一步討論時程。國教署則說，學校與幼兒園的遊戲場是特定使用對象，也有管理人員、平日的檢查維修及縣市政府安全稽核，因此是否可給予合理因應期限也可一併思考。

(中時 )