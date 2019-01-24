「倒奶主播」暈倒驚傳懷孕 自曝一週都做這事才腿軟

2019年01月24日 13:11 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

32歲的「倒奶主播」朱琦郁，離開主播台後當起活動主持人，前年主持尾牙時，因一個鞠躬動作倒出F奶，引發話題。去年她突然公開男友後，在12月一場活動中突然昏倒，被質疑「先上車」懷孕，近日她接受媒體訪問表示，是因為做了這件事情，讓她腳軟昏倒。

前主播朱琦郁受訪表示，當時暈倒是因為一週只喝咖啡沒有吃其他東西，血糖太低才暈倒。（圖／翻攝自朱琦郁IG）

長相甜美、身材火辣的前主播朱琦郁，曾被譽為「主播界林志玲」後又因主持尾牙倒奶爆紅，去年10月她大方公開認愛帥氣的另一半，沒想到認愛不久就在主持活動後突然暈倒，讓大家以為她懷孕了。近日她接受《蘋果》訪問，表示是因為去年尾牙接太多場，一週7天都有活動，太忙就只有喝咖啡，沒有進食，到了第7天主持後就雙腿無力暈倒，闢謠懷孕之說。

對外界傳出她懷孕之說，她表示目前感情穩定，但還不急著嫁。（圖／翻攝自朱琦郁臉書）

她表示醫生說她是血糖太低，現在已恢復正常，每天都有進食，除了用咖啡撇清自己的懷孕說，也提到男友交往穩定，但還沒想到結婚這件事，父母也不急著她嫁人。

(中時電子報)