衣服該多久洗一次 專家：這件國民衣穿5次再洗就OK

2019年01月24日 13:45 中時電子報 陳煌祥

多數人習慣把髒衣服用洗衣籃集中，一段時間後再全部丟洗衣機洗。專家指出，不同衣物其實各有最佳的「清潔週期」，洗得過頻繁或清洗不及時，都可能損害衣物的使用壽命，或是帶來健康風險。

據《生命時報》報導，健康管理學會專家徐偉指出，不同衣物有不同的最佳清洗週期，像是T恤、運動服、襪子、絲綢衣物等，最好每次穿後就洗，胸罩等貼身衣物也須每天更換，因貼身衣物容易沾染皮屑及汗液，易造成細菌的滋生，而且胸罩肩帶等需要24小時左右的回彈時間，如果連續穿著可能會縮短胸罩使用壽命。

專家表示，睡衣若長期穿著，會有微生物及皮膚皮屑堆積在睡衣上，可能會影響健康，建議穿3、4次後則須清洗，而每人衣櫃裡至少都有一件堪稱國民衣的牛仔褲，穿4、5次後再做清洗即可，若過度清洗可能會導致掉色或磨損；羊毛衫在穿著6、7次後遵循「溫、揉、擠、吸、攤」五字訣來清洗，即溫水洗滌，輕揉2~5分鐘，擠掉水分，用毛巾吸乾，攤平晾乾。

另外，多數冬裝可在冬季結束時清洗一次，洗太勤可能會降低保暖性能，像是羽絨服清洗時，可先用冷水浸泡20分鐘，再加入中性洗滌劑用軟毛刷輕輕刷洗，或用洗衣機低速柔洗、低速脫水再陰乾，而羊絨大衣、皮衣則建議送洗衣店乾洗，另外帽子、手套、圍巾等配件，因接觸到髒污的機會較多，大約一季可洗個3~5次。

(中時電子報)