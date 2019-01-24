獲川普背書！35歲委國臨時總統是何許人

美國總統川普背書以及多國跟進承認臨時總統，委內瑞拉反對派袖瓜伊多一夕成為國際焦點。（美聯社）

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中時電子報

委內瑞拉馬杜洛政權長年執政下經濟蕭條，反對派領袖瓜伊多宣告就任臨時總統，不但一呼百應，獲得眾多人民支持，更得到美國總統川普背書以及多國跟進承認。事實上，至去年12月當選國會議長之前，年僅35歲的他在政壇上並不出名，竟能一夕之間成為國際矚目焦點，讓人不禁好奇他的背景與經歷。

美國總統川普背書以及多國跟進承認臨時總統，委內瑞拉反對派袖瓜伊多一夕成為國際焦點。

根據CNN報導，瓜伊多（Juan Guaido）成長於委國最重要的海港城市拉瓜伊拉，大學修習工業工程，之後赴美喬治華盛頓大學取得公共行政碩士學位。青年時期的瓜伊多與家人一同經歷了「瓦爾加斯悲劇」（tragedy of Vargas），當時暴風雨造成大量土石流，導致上萬人罹難、摧毀上千棟民宅，上萬人無家可歸。而瓜伊多目睹時任左翼總統查維茲（Hugo Chavez）領導無能，埋下成為反對派的種子。

大學時期瓜伊多積極參與學運，抗議當時總統查維茲關閉全國最老的廣播公司，並掌控全國媒體。之後，他與一群青年領袖共同建立「人民志願黨」（Voluntad Popular），其中包括瓜伊多的「師父」、委國知名的反對人士、目前仍在家中軟禁的羅培茲（Leopoldo Lopez）。

瓜伊多在2011年以備用人員進入國會，直到2016年才通過選舉成為瓦爾加斯州的國會議員。而在5日當選為國會領袖之前，並非特別出名。當現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）透過獨立的制憲大會掌控權力並連任，在國際抨擊下展開第二任期時，瓜伊多聲稱會挑戰馬杜洛的地位而遭特務短暫拘捕。而兩週前，瓜伊多號召群眾在1月23日推翻軍政府的週年紀念日這天站出來，支持他推翻馬杜洛、成立過渡政府並舉行大選的訴求。而成為臨時總統並獲得美國等多國承認後，瓜伊多勢必影響中美洲局勢走向。

(中時電子報)

文章來源：Who is Venezuela's Juan Guaido?

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