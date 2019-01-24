「華人神探」李昌鈺 偕63歲新婚妻在台露面

李昌鈺（左）和蔡淑臻今早出席記者會。（洪秀瑛攝）

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製作人顧超（左起）、蔣霞萍、李昌鈺、李昌鈺姊姊、中視總經理胡雪珠。（洪秀瑛攝）

有「華人神探」之稱的國際知名刑事科學鑑定專家李昌鈺，今天為首次參與的台劇《鑑識英雄II》在台出席記者會，他同時帶著去年12月剛再婚的63歲妻子、大陸企業家蔣霞萍及姊姊一起入鏡。李昌鈺表示自己對世界永遠保持旺盛好奇心，拍戲也被他視為挑戰之一，但這次拍完之後不會再參與戲劇演出，因為他仍要忙著教學、演講。81歲的李昌鈺席間也分享他的養生之道是每天喝茶，尤其喜歡喝台灣茶。

製作人顧超表示，李昌鈺的演出酬勞應該是「零」，李昌鈺在美國康乃狄克州新海芬大學的「李昌鈺刑法及刑事鑑識學學院」經營困難，團隊因此將他的片酬近10萬美金（約308萬台幣）全捐給學院。

這次除了演出，李昌鈺也擔任《鑑識英雄II》總指導，女主角蔡淑臻透露，就算是滿滿一張A4紙的台詞，博士都不會NG，「甚至會讓台詞更豐富、自然。」蔡淑臻坦言和李昌鈺對戲有些緊張，但不至於有壓力，她笑說李昌鈺的專業，讓其他演員很輕鬆。

被問到李昌鈺再婚的事，蔡淑臻淡定說：「其實我才剛知道。」 由於戲已殺青2年，她記得2年前李博士來台灣拍這部戲時，陪在他身邊的是當時的太太宋妙娟，「他們倆感情很好，我們在聊天，她就送給我他跟博士去夏威夷時收到的花圈和珍珠項鍊，我就欣然接受，那時沒覺得她生病」。

蔡淑臻早上也有看到李昌鈺的新任妻子，但因為他行程太滿趕著離開，所以也沒有特別介紹。即便已高齡81歲，但李昌鈺心態、精神都跟年輕人沒兩樣，蔡淑臻說：「在什麼年齡層都需要一個伴侶吧。」

(中時 )

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