尾牙外流偷情照全場看傻 男星手誤揭「他」不倫戀

2019年01月24日 13:16 中時電子報 吳品瑤

中天節目《麻辣天后傳》

農曆年之前各公司一大盛事就是尾牙餐會，吃好料兼抽獎，理應是個歡樂正向的活動，然在攝取了酒精後，往往會發生一些「超展開」，男星Eason所經歷的事情，就離奇到讓人大呼荒謬，他透露某次尾牙，因負責放影片的同事喝醉，於是跟其他同事緊急代打，結果在不知情的情況下播出對方的香豔照片，赫然發現影片中的「對手」竟然不是同事的老婆。

男星Eason日前上《麻辣天后傳》，分享自己在歡樂的尾牙宴上，經歷最「地獄」的情事，透露自己出道前在一家飯店上班，當時還身兼公司福委會成員，要籌辦尾牙大小事，而當天餐會的尾聲，原定播放一支感謝福委會的影片，但負責放影片的男同事喝了個爛醉，於是Eason只好跟幾個同事臨時接棒代打，試著讓流程繼續下去。

由於本來不是負責放影片的工作，Eason跟同事們花了好一番功夫在找要播放的東西，翻了喝醉男同事的電腦看到一個以公司名稱為檔名的影片，他們於是沒檢查就播出，未料內容不是感謝影片，而是該同事跟名花有主的女主管的私密照，原來兩人常藉工作之便親熱，偷腥不倫戀意外曝光，當下女主管見狀急忙衝上前要阻止播放，Eason也緊急將插頭拔掉，但一切都太遲了，全公司的人都看到了畫面，眾人當場傻眼！

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(中時電子報)