尾牙外流偷情照全場看傻 男星手誤揭「他」不倫戀

男星Eason手誤在尾牙播錯影片，意外揭露同事跟女主管的不倫戀。(翻攝自Eason臉書)

友善列印
中時電子報
中天節目《麻辣天后傳》

農曆年之前各公司一大盛事就是尾牙餐會，吃好料兼抽獎，理應是個歡樂正向的活動，然在攝取了酒精後，往往會發生一些「超展開」，男星Eason所經歷的事情，就離奇到讓人大呼荒謬，他透露某次尾牙，因負責放影片的同事喝醉，於是跟其他同事緊急代打，結果在不知情的情況下播出對方的香豔照片，赫然發現影片中的「對手」竟然不是同事的老婆。

男星Eason日前上《麻辣天后傳》，分享自己在歡樂的尾牙宴上，經歷最「地獄」的情事，透露自己出道前在一家飯店上班，當時還身兼公司福委會成員，要籌辦尾牙大小事，而當天餐會的尾聲，原定播放一支感謝福委會的影片，但負責放影片的男同事喝了個爛醉，於是Eason只好跟幾個同事臨時接棒代打，試著讓流程繼續下去。

由於本來不是負責放影片的工作，Eason跟同事們花了好一番功夫在找要播放的東西，翻了喝醉男同事的電腦看到一個以公司名稱為檔名的影片，他們於是沒檢查就播出，未料內容不是感謝影片，而是該同事跟名花有主的女主管的私密照，原來兩人常藉工作之便親熱，偷腥不倫戀意外曝光，當下女主管見狀急忙衝上前要阻止播放，Eason也緊急將插頭拔掉，但一切都太遲了，全公司的人都看到了畫面，眾人當場傻眼！

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

「華人神探」李昌鈺 偕63歲新婚… 迪麗熱巴戴燈牌成最正迷妹 賣萌…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。