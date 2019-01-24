高雄惡盜「北漂」一路搶 得手10萬終難逃法網

37歲黃姓男子騎機車從高雄北上嘉義、台南地區行搶，遭警方逮獲。(莊曜聰翻攝)

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黃男騎掛著變造車牌的機車一路向北行搶。(莊曜聰翻攝)
警方查扣相關證物。(莊曜聰翻攝)

37歲黃姓男子從高雄騎機車一路北上，接連在善化、新營、嘉義等地犯案，專門在街頭搶奪被害人皮包，3起案件一共得手現金9萬2000多元，隨即再回到高雄友人住處躲藏，自以為天衣無縫，卻被新營警方以車追人，南下高雄將他當場揪住，黃男被抓時一臉驚愕，但見事跡敗露，對犯下的刑案坦承不諱，訊後依搶奪罪送辦，檢警懷疑他還涉及其他案件，向台南地院聲押獲准。

據警方調查，37歲黃姓男子（毒品、搶奪前科）去年假釋出獄後，借住高雄友人住家，無所事事的他心生歹念，將變造車牌安裝在友人機車上，騎車外出打算犯案，怕在高雄容易被抓，竟然騎車一路北上，在嘉義、台南搶奪被害人財物，再逃回高雄，想說沒有地緣關係，警方也難追查。

黃男10日沿省道台1線北上，先在善化犯下搶案，後食髓知味，18日下午又在新營區東山路一帶尾隨婦人，並趁機搶奪其皮包，得手8000元，並將皮包棄置在農田水溝，隨後又北上嘉義，再犯下另起案件，新營警方偵辦案件，研判幾起案件是同一人所為，並與善化分局、嘉義市第一分局共組專案小組。

警方連日來以車牌追人，研判出歹徒行車路線，並確認其來處，派員南下高雄進行埋伏跟監，終於發現黃嫌蹤影，並當場將他緝捕到案，並查扣犯案用的口罩、手套，也找到被害人遭丟棄的手機、證件，黃嫌無話可說，只好坦承犯案。

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(中時 )

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