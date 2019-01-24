入圍全球百大思想家 這隻猩猩竟與霍金同榜

2019年01月24日 13:22 中時電子報 陳舒秦

外交政策（Foreign Policy）23日公布2019年度百名全球思想家，其中去年去世譽為是全世界最聰明的大猩猩可可（Koko thr Gorilla ）入為過世思想家項目（The Depaeted），前聯合國秘書長安南（Kofi Annan）、日前遇害的華盛頓郵報記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、物理學家霍金（Stephen Hawking）、美國重量級聯邦參議員馬侃（John McCain）等知名人物都在列。

科科又名「花火子（Hanabiko）」，是一頭雌性西部低地大猩猩，以掌握大量手語而聞名。根據科科的照料人兼她的教師弗朗辛·帕特森的說法，科科能夠理解超過1000種被帕特森稱之為「大猩猩手語（Gorilla Sign Language）」的手勢。與其他非人類靈長類動物的手語培訓試驗相比，帕特森從小就將科科生活在英語口語環境內。

據報導，除了手語手勢之外，科科還能理解2000個口頭英語單詞。曾在1978年、1985年登上《國家地理》雜誌封面，也在多部紀錄片中亮相。其中最為人津津樂道，是科科與已故巨星羅賓威廉斯一起拍攝的紀錄片名，2014年得知威廉斯逝世的消息，她還難過地哭泣。

(中時電子報)