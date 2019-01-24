廉政署宣導搞創意 微電影「葱花麵包的滋味」賺熱淚

2019年01月24日 13:38 中時 張孝義

男主角的父親教訓兒子，最大的錯不是沒寫作業，而是不誠實。（擷自Youtube）

父親為默默寫作業的兒子遞上葱花麵包。（擷自Youtube）

男主角的父親告訴兒子做人最基本的原則就是誠信。（擷自Youtube）

男主角的父親告訴兒子做人最基本的原則就是誠信。（擷自Youtube）

醫院走廊上一位母親給兒子一個葱花麵包，讓男主角憶起父親教誨，做出正確決定。（擷自Youtube）

法務部廉政署突破制式宣導心態，製作「葱花麵包的滋味」微電影，以父親對兒子的身教，來宣導誠信的重要性，短片中穿插創作歌手陳威全「愛不為所動」的歌曲，賺人熱淚。

廉政署短片是以類似單親家庭作為故事主軸，男主角的父親是一位堅守原則、剛正不阿的公務員，就讀小學的男主角父親發現欺騙他寫完作業，教訓兒子犯下最大的錯就是「不誠實」並與兒子一同受罰不吃完餐，燈光下男童默默寫著作業，父親遞上一個葱花麵包。

當男主角長大擔任企業採購，正直的父親中風需要大筆醫藥費，廠商私下「饋贈」的企圖，一度讓男主角動搖，糾葛中的男主角在醫院走廊看到一位母親給兒子一個葱花麵包，讓他憶起父親的教誨，拒絕誘惑，醫藥費在老闆賞識他的正直給予獎金下解決，本被判定植物人的父親也甦醒。

廉政署是於去年9月招標製作這部微電影，由上行娛樂公司以59萬元得標製作，由於經費有限，影片中的諸多場景都是利用廉政署辦公室作為「片場」，未來也將在機關宣導分眾平台及Youtube播放。

廉政署副署長陳榮周表示，廉政署揚棄制式的宣導方式，期待這部情感堆疊而成的短片，能貼近年輕人的心，感動進而行動，將廉潔誠信價值內化成為這個社會的重要元素。

(中時 )