廉政署宣導搞創意 微電影「葱花麵包的滋味」賺熱淚

廉政署副署長陳榮周期待微電影將廉潔誠信價值內化成為這個社會的重要元素。（張孝義攝）

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中時
男主角的父親教訓兒子，最大的錯不是沒寫作業，而是不誠實。（擷自Youtube）
父親為默默寫作業的兒子遞上葱花麵包。（擷自Youtube）
男主角的父親告訴兒子做人最基本的原則就是誠信。（擷自Youtube）
男主角的父親告訴兒子做人最基本的原則就是誠信。（擷自Youtube）
醫院走廊上一位母親給兒子一個葱花麵包，讓男主角憶起父親教誨，做出正確決定。（擷自Youtube）

法務部廉政署突破制式宣導心態，製作「葱花麵包的滋味」微電影，以父親對兒子的身教，來宣導誠信的重要性，短片中穿插創作歌手陳威全「愛不為所動」的歌曲，賺人熱淚。

廉政署短片是以類似單親家庭作為故事主軸，男主角的父親是一位堅守原則、剛正不阿的公務員，就讀小學的男主角父親發現欺騙他寫完作業，教訓兒子犯下最大的錯就是「不誠實」並與兒子一同受罰不吃完餐，燈光下男童默默寫著作業，父親遞上一個葱花麵包。

當男主角長大擔任企業採購，正直的父親中風需要大筆醫藥費，廠商私下「饋贈」的企圖，一度讓男主角動搖，糾葛中的男主角在醫院走廊看到一位母親給兒子一個葱花麵包，讓他憶起父親的教誨，拒絕誘惑，醫藥費在老闆賞識他的正直給予獎金下解決，本被判定植物人的父親也甦醒。

廉政署是於去年9月招標製作這部微電影，由上行娛樂公司以59萬元得標製作，由於經費有限，影片中的諸多場景都是利用廉政署辦公室作為「片場」，未來也將在機關宣導分眾平台及Youtube播放。

廉政署副署長陳榮周表示，廉政署揚棄制式的宣導方式，期待這部情感堆疊而成的短片，能貼近年輕人的心，感動進而行動，將廉潔誠信價值內化成為這個社會的重要元素。

(中時 )

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