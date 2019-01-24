史上最長春節 蘇揆：各機關人員應有「假日門市」概念

友善列印
中時

行政院長蘇貞昌今天聽取「108年春節期間相關服務措施」裁示，因應今年春節是史上最長假期，政府機關在心態上，尤其各機關人員應注意假期與平日的不同，應有「假日門市」的觀念。節慶春節期間，人民也會大量進入風景區，故相關機關或首長不能因此休假，若只以平日可以應付的人力及物力，在高峰期出現時，絕對應付不來。

蘇揆說，今年春節是史上最長假期，春節是國人年度中最大的假期，無論是心態或動態上，都與平日完全不同，因此，如何因應而有所調整及整備，相關部會已於報告中提出因應措施，在此表達感謝。

對於因春節人流、物流及金流所產生的各種移動，會有相關需要與因應，蘇揆也請主管部會就所主管相關業務及早準備，不論是資源物料、人力配置或相關宣導等，務必確實到位，各部會相關人員應就有可能產生的變化多所因應，蘇揆並舉例，交通部長林佳龍特別提出，政府已運用新科技及大數據掌握交通資訊，這正是政府的強項。政府之所以能有所作為，即因擁有公權力，並掌握資訊，這些公權力資訊如運用的好，會非常有效。

蘇揆也指示，政府機關在心態上，尤其各機關人員應注意假期與平日的不同，應有「假日門市」的觀念。例如圖書館不能像一般公務機關在週六及週日休假，反而要在週六與週日提供民眾服務，再於週一休假。另外，節慶春節期間，人民也會大量進入風景區，故相關機關或首長不能因此休假，若只以平日可以應付的人力及物力，在高峰期出現時，絕對應付不來，必須要有所支援或早有因應措施，這個一定要做到。

蘇揆最後表示，九天的春節假期中，有關治安、交通、公安、生病照護、防疫措施及出入國境等，都會因假期前後時段而有不同，請相關首長務必就相關事項，完整掌握各種情況預擬預判。唯有智慧預判才能有充足準備，才能使國人平安過年、政府效能發揮，達成平安快樂目標，請大家一起加油。

(中時 )

行政院中央地方建設會報啟動 5政… 掌摑事件 蘇揆院會慰問鄭麗君

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。