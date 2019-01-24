太難得！川普認輸了女議長 延後發表國情咨文演說

2019年01月24日 13:35 中時電子報 吳映璠

美國總統川普罕見低頭！在與民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的對峙中，川普終於妥協，同意政府重啟後再發表國情咨文演說。

美國總統川普與眾議院議長裴洛西就國情咨文演說能否如期舉行多次針鋒相對，川普23日通知裴洛西29日要在眾議院會議廳如期舉行演說，裴洛西不久回嗆不可能，也不會出借場地，讓川普演說「被取消」，同一天深夜川普發推文表示將延後演說至政府運作重啟之後，等於承認在這場對峙中潰敗。

As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019

....alternative venue for the SOTU Address because there is no venue that can compete with the history, tradition and importance of the House Chamber. I look forward to giving a “great” State of the Union Address in the near future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019

這場國情咨文演說要不要如期召開的鬧劇拖了一周，川普23日深夜敗下陣來，在推特上鬆口將延宕國情咨文演說至政府運作重啟之後。

川普在推文中這樣表示：「裴洛西的確有權利要求延後國情咨文演說，所以我會延後這場演說直到政府關門結束之後。」

同時他也強調不會為演說另闢蹊徑，「因為沒有任何一個地方能夠在歷史、傳統、及重要性等各方面與眾議院會議廳匹敵」，他衷心期待「不久的將來」能盡快為人民帶來一場「偉大的」國情咨文演說。

川普原定於29日應裴洛西之邀，赴眾議院會議廳舉行國情咨文演說，不過隨著政府停擺進入第34天，川普與民主黨因美墨邊牆經費問題而陷入對峙，裴洛西上周以政府停擺、元首恐有安全疑慮為由建議川普延後發表國情咨文演說，川普當周稍晚也以同藉口回敬裴洛西，建議她取消搭軍機出訪海外的行程，而昨天又致函裴洛西，表示國情咨文將如期於原預定地舉行，裴洛西又再次回函，霸氣拒絕出借場地給川普使用，兩人僵持一周的口水戰看似無解，不料23日深夜川普就態度大轉彎。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，裴洛西隨後於推特回應：「希望川普所謂的『不久的將來』，意味的是他會支持眾議院已經通過、且明天將送到參議院表決的法案。」據國會山莊報（The Hill）報導，眾議院周三以234票對上180票，通過6項法案，將撥款讓政府持續運作至今年9月30日，以終結目前部分政府部門停擺的窘境，不過這幾項法案並未提供川普一直希望的築牆經費。

參議院24日將針對兩項法案投票表決，試圖解決政府關門局面，一項是共和黨支持的議案，不僅將撥款給目前關門中的部門，還將提供川普57億美元築牆費用；另一項則是獲得民主黨支持、裴洛西所言已經在眾院通過的議案。

(中時電子報)