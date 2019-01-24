太難得！川普認輸了女議長 延後發表國情咨文演說

美國總統川普罕見低頭！在與民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的對峙中，川普終於妥協，同意政府重啟後再發表國情咨文演說。
As the Shutdown was going on, Nancy Pelosi asked me to give the State of the Union Address. I agreed. She then changed her mind because of the Shutdown, suggesting a later date. This is her prerogative - I will do the Address when the Shutdown is over. I am not looking for an....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019
....alternative venue for the SOTU Address because there is no venue that can compete with the history, tradition and importance of the House Chamber. I look forward to giving a “great” State of the Union Address in the near future!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2019
這場國情咨文演說要不要如期召開的鬧劇拖了一周，川普23日深夜敗下陣來，在推特上鬆口將延宕國情咨文演說至政府運作重啟之後。
川普在推文中這樣表示：「裴洛西的確有權利要求延後國情咨文演說，所以我會延後這場演說直到政府關門結束之後。」
同時他也強調不會為演說另闢蹊徑，「因為沒有任何一個地方能夠在歷史、傳統、及重要性等各方面與眾議院會議廳匹敵」，他衷心期待「不久的將來」能盡快為人民帶來一場「偉大的」國情咨文演說。
川普原定於29日應裴洛西之邀，赴眾議院會議廳舉行國情咨文演說，不過隨著政府停擺進入第34天，川普與民主黨因美墨邊牆經費問題而陷入對峙，裴洛西上周以政府停擺、元首恐有安全疑慮為由建議川普延後發表國情咨文演說，川普當周稍晚也以同藉口回敬裴洛西，建議她取消搭軍機出訪海外的行程，而昨天又致函裴洛西，表示國情咨文將如期於原預定地舉行，裴洛西又再次回函，霸氣拒絕出借場地給川普使用，兩人僵持一周的口水戰看似無解，不料23日深夜川普就態度大轉彎。
據美國有線電視新聞網（CNN）報導，裴洛西隨後於推特回應：「希望川普所謂的『不久的將來』，意味的是他會支持眾議院已經通過、且明天將送到參議院表決的法案。」據國會山莊報（The Hill）報導，眾議院周三以234票對上180票，通過6項法案，將撥款讓政府持續運作至今年9月30日，以終結目前部分政府部門停擺的窘境，不過這幾項法案並未提供川普一直希望的築牆經費。
參議院24日將針對兩項法案投票表決，試圖解決政府關門局面，一項是共和黨支持的議案，不僅將撥款給目前關門中的部門，還將提供川普57億美元築牆費用；另一項則是獲得民主黨支持、裴洛西所言已經在眾院通過的議案。
(中時電子報)
Mr. President, I hope by saying “near future” you mean you will support the House-passed package to #EndTheShutdown that the Senate will vote on tomorrow. Please accept this proposal so we can re-open government, repay our federal workers and then negotiate our differences. https://t.co/57KMATZZTO— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年1月24日