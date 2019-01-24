掌摑事件 蘇揆院會慰問鄭麗君

2019年01月24日 13:43 中時 張理國

文化部長鄭麗君日前遭掌摑，蘇揆上午在行政院特別表示慰問，蘇揆也說，台灣絕不容許暴力，任何理由、任何人都不該使用暴力，鄭麗君則在院會中躹躬致意。

蘇揆指出，鄭麗君為從事公務，平日推動文化建設績效卓著，對文化演藝人員多所關心。日前藉春節聚會時到場宣示對文化建設的擘劃並關心藝人，獲在場藝人同仁的感謝、支持及鼓勵，鄭麗君為表示對資深藝人的敬重，還逐一請安問好致敬，但遭掌摑突襲，他對此非常震驚不捨，鄭麗君當場非常鎮定，表現大器，並表示個人事小、國家整體事大。

蘇揆表示，他作為團隊領導人，第一時間已對鄭麗君慰問、加油及肯定，他要藉今天院會，特別再次向國人呼籲，台灣經幾代人努力，才能打開民主大門，才有自由民主開放的社會，大家都知道言論自由的可貴，無論正反意見都可充分表示，大家理性溝通，形成共識，讓國家向前進，絕不能使用暴力。

蘇揆也再次強調，台灣絕不容許暴力，任何理由、任何人都不該使用暴力，他要再次呼籲國人，好不容易有的自由民主、開放社會，大家要共同珍惜，也請大家一起讓從公的公務人員能為公眾做事，在執行上多給予加油鼓勵，希望大家一起讓台灣向前走，社會更和諧。並藉此機會再次給鄭麗君肯定、加油及慰問。

(中時 )