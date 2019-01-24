Costco為何檢查你的收據？ 前員工揭背後原因

2019年01月24日 14:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

常去美式大賣場Costco購物，會發現門口有人專責檢查收據，幫消費者核對購物車上的東西。對此，有消費者不解，一般賣場並不查核收據，Costco卻要加派人力做此動作，原因何在？Costco員工在網站上揭秘，這可是Costco的貼心之舉，為避免貨品條碼重覆刷取，或消費者付帳後忘了提貨，他們才設置此防損機制。

檢查收據的動作，其實不是Costco獨享，美國有些倉儲式賣場也查看收據，像是沃爾瑪旗下的倉儲式商店Sams Club，他們主要工作是確保透過APP下單的交易順暢無阻礙、確檢視顧客有買到想買的東西、處理客訴，以及分享促銷資訊。

天下雜誌引述美媒Mashed報導，有些消費者對收據被查核一事，感覺不爽，一位作家還曾發起「不拿出收據運動」。不過，Costco言明，不是懷疑客人手腳不乾淨，而是幫確認貨物條碼沒被重覆刷。

一位Costco員工在Reddit論壇網站說，「我們不是要避免損失，店內確實有防止損失的機制，但那不是門口店員的工作。」另一位員工也說，門口的店員也要負責提醒顧客，不要忘記帶走付錢買的東西，比方說會員禮物卡，或是「先填單再取貨」的大型商品，像是液晶電視、冰箱等。

如果對看收據真的很不爽，消費者可以拒絕出示嗎？其實答案是不行的。根據CBS報導，這是Costco的權利，因為這項條款已寫在會員規章裡，你也在申請時簽名確認過了。

Costco查核收據其實動作很快，他們只是大約點個數量，並不會一一核對，並拿筆在上頭做記號後，就可以走出店門口了。有人幫提醒，其實也更有保障，總比回到家才意識到價錢怪怪，拿起帳單才發現條碼被重複刷兩次，豈不令人徒呼負負？

(中時電子報)