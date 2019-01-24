過年囉！2019年貨大街交管看這裡

大同分局對迪化街年貨大街實施四原則交管措施。〔謝明俊翻攝〕

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大同分局對迪化街年貨大街實施四原則交管措施，並舉辦有獎徵答活動。〔謝明俊翻攝〕

北市２０１９年迪化街商圈年貨大街活動，已從本月１９日起跑，轄區大同警分局已規劃相關交通疏導管制勤務，落實執行迪化街周邊交管措施，並舉辦「交通安全順暢」有獎徵答活動加強宣導，全力維護迪化街商圈周邊交通順暢。

大同分局表示，有鑑於往年迪化街商圈年貨大街活動期間，大量的人、車時常造成迪化商圈車流緩慢，大同分局以「四大原則」落實交通疏導管制勤務，要求員警義交加強路口疏導、保持路口淨空、加強違規停車驅離取締、適時調整號誌時制。

警方除落實交管勤務執行，還希望建立採買民眾良好的交通安全觀念，以及深入瞭解迪化街商圈年貨大街周邊交通資訊，分別於1月29日14時至16時南京西路與迪化街口機動派出所前，以及2月2日14時至16時民生西路363號前舉辦「交通安全順暢」有獎徵答活動，透過「交通安全九宮格」互動遊戲，讓民眾回答相關問題，以擴大宣導實效，請大家共襄盛舉!

大同警分局呼籲前來年貨大街採買年貨的民眾，改乘大眾運輸工具，以免商圈周邊道路車流延滯影響行車順暢，同時提醒民眾行經路口時務必遵守路口員警及義交指揮，採購時注意自身貴重物品及財物，讓宵小無可趁之機，才能既安全又安心地購物。

(中時 )

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