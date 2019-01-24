多情「將軍」寄百萬愛的禮物 6旬婦險掉愛情陷阱

婦人（中）到銀行匯款，行員及警方及時發現有異，揭開詐騙集團網路交友陷阱。（陳淑芬翻攝）

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婦人接到「將軍」網友告知，指寄「愛的禮物」給她當見面禮，內有美金百萬餘元，春節還要來台與她相會。（陳淑芬翻攝）

「我永遠愛你！」60歲台中單身的張姓婦人接到自稱是美國將軍的網友甜言蜜語，並指寄經外交部認證過的「愛的禮物」給她當見面禮，內有美金175萬元，他春節還要來台與她相會；不久，她接獲貨運公司通知，包裹因故卡在海關，要繳新台幣16萬元稅金。張婦信以為真到銀行匯款，行員及保七員警發現有異，關切詢問及時揭開詐騙集團網路交友陷阱。

台灣銀行霧峰分行的行員21日發現，1名婦人臨櫃辦理匯款時，不斷低頭滑手機，十分可疑，通報派駐台銀的保七員警來關心瞭解。

張婦表示，她在網路認識1名自稱是美國支援聯合國派駐中東敘利亞「維和部隊將軍」，溫柔多情獲得她的信任。「將軍」透過line說，戰爭結束軍隊要解散，他將從敘利亞先回美國，然後在2月1日來台跟她相見；「我永遠愛你！」「將軍」還空中訴情指稱，他維護中東和平有功，自軍隊分到美金175萬元，全部要當成「愛的禮物」給她當見面禮，包裹禮物還經台灣外交部認證許可。

不久，張婦接到貨運公司通知，禮物包裹因故卡在海關，必須繳交新台幣16萬的稅金才能放行。張女深信「將軍」將巨額獎金送她，她只要匯出16萬元，不僅能拿到禮物，而且「將軍」也會來台和她一起過年。

員警和台銀行員察覺是典型詐騙集團網路交友陷阱，苦勸張婦，詐騙集團假扮分飾將軍及貨運公司兩角詐騙，「將軍」照片是網路盜用的，兩人都沒見過面就要送美金，天下沒有這麼好康的事情，千萬別上當。張婦才慢慢從愛情美夢驚醒，感謝保七員警與行員協助幫她在最後關鍵及時踩煞車，沒有匯款，險掉入詐騙集團陷阱。

(中時 )

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