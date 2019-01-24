擴增實境結合藝術國藝會與台灣高鐵 聯手啟動心旅程

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由台灣高鐵與國家文化藝術基金會（國藝會）合作的「台灣高鐵藝術元年」，第二階段作品《處處—台灣高鐵ARt》今（24）日在高鐵南港站正式啟動。不同過往實體作品，《處處—台灣高鐵ARt》採用時下最夯的AR（擴增實境）技術，旅客只要透過手機下載App、掃描高鐵站內或高鐵列車的特定畫面，就能在手機中看見一扇開啟的門扉。而掃描高鐵磁票背面或車站上網台桌貼，手機上將立刻出現一組寓言式AR動態影像，引領旅客進入虛擬世界，探索「心」的方向。

國藝會董事長林曼麗表示，希望藉此讓人們在搭乘高鐵時，不僅與藝術不期而遇，更在藝術中，與自己的心相遇。

高鐵公司董事長江耀宗表示，台灣高鐵一向重視數位發展與智慧化服務，這次在國藝會策劃下，將劇場深厚人文底蘊與科技藝術創意共融，完成了高鐵AR劇場─《處處》。透過「台灣高鐵ARt」App，旅客就可以與藝術家一起創作個人專屬的AR劇場，透過視覺、聽覺、文學的結合，體驗一段與自我心靈對話的「高鐵『心』旅程」！而「台灣高鐵ARt」這個App名字，正是AR科技與高鐵追求4「T」精神，以art（藝術）形式完美呈現的最佳詮釋。

林曼麗指出，《處處—台灣高鐵ARt》是一次難度很高的挑戰，不同於台灣多數公共藝術都是設計可見之物，這次的作品是利用時興的AR技術，讓全台12個高鐵站「處處」皆可體驗，運用現代科技讓藝術更無遠弗屆。

此外，這次結合表演藝術與視覺藝術創作領域的專長，將人們日常生活熟悉的元素組合在一起，在虛擬世界打造出極富詩意的迷你劇場，同時也轉化台灣傳統的籤詩文化，讓每個人都能自由解讀圖像與籤詩、訴說自己的故事，而民眾參與的過程也會是藝術創作的一部分。

「台灣高鐵藝術元年」是由台灣高鐵與國藝會聯手打造的新型態藝術計畫，去年首波出擊，邀請藝術家林明弘在高鐵台中站展示大型窗貼裝置，帶來美妙的光影幻境體驗。隨機出現的藝術車票更令人驚喜，每週末還有戲劇和舞蹈團體的快閃表演等，豐富精彩的活動，讓高鐵站變身藝術展演的場所，在高鐵與「藝術不期而遇」，拉近民眾與藝術的距離。

第二階段作品《處處—台灣高鐵ARt》由近年相當活躍的「莎妹劇團」導演王嘉明及「豪華朗機工」導演林昆穎跨界合作，與技術團隊共同創造出可互動體驗的「AR小劇場」。4月底前，旅客持手機免費下載「台灣高鐵ARt」App，開啟App便會看見虛擬車站的閘口，閘口上方的看板可選擇人生旅程想理解的「班次」及到達的「車站」，陸續體驗車站設備、圖標或列車椅背餐盤等等，感受一段包含音樂、文字的3DAR動態影像。

(中時 )

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