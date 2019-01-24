自揭善款私心用 氣爆自救會長陳冠榮遭電爆

高雄氣爆自救會長陳冠榮：懲罰絕非最好方式。（圖／中時資料照柯宗緯攝）

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中時電子報

高雄氣爆自救會長陳冠榮終於上了政論節目，說明高雄氣爆近46億元善款的運用，陳冠榮多次坦承基於愛護市政府的私心，想為高雄市政府省錢，希望廠商多負擔一點責任，並且強調自己沒有顏色，發言立刻遭PTT網友電爆，「會長應該站在為災民謀求最大賠償的角度，結果呢？」

善款是善款，賠償是賠償，災民應該拿到政府及廠商的賠償，並獲得善款。網友說，「捐款是善心人士的心意，目的是給災民運用；代位求償是向加害者，包括：高雄市政府、李長榮化工、華運倉儲求償，兩者性質不一樣，災民本來應該拿到2份款項。」、「善款金額不是市府預算，也不是賠償金」、「是非不分」。

大砲菜農林佳新在臉書PO文說，陳冠榮一直強調自己是醫生的身分，讓他感覺莫明其妙，高雄氣爆自救會的會長這名號，是「全體受災戶賦予你之權，並非你私心之武器，節目上、私底下你都侃侃道出你的確對高市府有私心上的偏袒」、「如你這般不公不義不忠不孝之徒，也能咆哮於眾，大放厥詞，為了名氣，寡廉鮮恥至這種地步，我也是拜服了」。

上完節目後，陳冠榮也在臉書自嘲「跨出同溫層果然很慘，哈哈，私心希望市政府減低責任比率這段我真的沒有說好」、「但對我而言，吳敦義的市府，陳菊的市府，韓國瑜的市府都是市府，所以我不會因為換成韓國瑜，就不出庭不努力協助市府降低他們的責任比例」。

(中時電子報)

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