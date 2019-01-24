鄭麗君被打呂秋遠痛批暴力 羅智強：綠色金魚腦好棒棒

2019年01月24日 14:17 中時電子報 邱珮畇

文化部長鄭麗君22日出席華視關懷演藝人員春節餐會，逐桌敬酒時竟遭資深藝人鄭惠中賞了一巴掌，綠營民代群起譴責。律師呂秋遠也在臉書痛批「要打人，藉口可以很多，但暴力就是暴力，沒有理由可言。」台北市議員羅智強說，「馬英九被丟書、K鞋時，也沒見這位大律師這麼義憤填膺」，養成這麼棒的邏輯，只需要一顆「擅長對綠色暴力失憶的金魚腦」。

因為不滿鄭麗君同意去蔣化，資深藝人鄭惠中日前在一場餐會中打了文化部部長鄭麗君一巴掌。國民黨副主席郝龍斌在臉書發言「這一耳光，官逼民反。」律師呂秋遠對此表示，要打人，藉口可以很多，但暴力就是暴力，沒有理由可言。

呂秋遠在臉書痛批，「尤其是當加害人的道歉毫無誠意，而旁邊幫襯的政客又振振有詞，你們到底要我們怎麼教小孩？」難道我們要一邊看著不斷重播的畫面，當孩子問我們，爸媽為什麼這個阿姨可以打人，然後我們說，因為這個部長污辱空一格蔣公？

台北市議員羅智強在臉書說「説也奇怪！馬英九被丟書、K鞋時，也沒見這位大律師這麼義憤填膺，其實這位長期戴著綠色眼鏡的律師邏輯很簡單：打人藉口只要一個，民進黨的暴力不是暴力！」

而要養成這麼好棒棒的邏輯也不難，羅智強諷刺「一顆擅長對綠色暴力失憶的金魚腦，就完美了！」世上如此多金魚腦的好棒棒綠色護航手，大家才真的不知道如何教小孩子！

網友也留言「冥盡黨打人叫維護民主，別的黨派打人叫踐踏民主。真正傷害民主的就是這種雙重標準。」、「只要打到民進黨就是暴力，別忘了民進黨是暴力的始祖」、「凡有批判民進黨的言論，呂秋遠幾乎出面護航，憑其法律專業刻意引導混淆。」、「當馬前總統被丟鞋子時何時看過這位律師出來譴責過暴力傷害民主」、「民進黨打人是民主，民進黨被打是暴力！」

(中時電子報)