行院要求接地氣 環保署長張子敬：個性不適合做網紅

2019年01月24日 15:02 中時 王思慧

新任常務副署長沈志修。（王思慧攝）

環保署今（24）日舉行媒體座談會，新任署長張子敬、副署長沈志修（原桃園市環保局長）、主任秘書葉俊宏（原環保署水保處長）與其他高階主管出席。談到目前正夯的網紅現象，張子敬表示，自己的個性與行事風格比較不適合。但承諾政策一定會說明白，執行要靈活、接地氣。

張子敬表示，很早就在環保署服務，算是「農場」培養出的人。這些年來認為政策、法規修得太快，還要加強落實。今後要檢視修法是否能解決問題，有需要再修法，政策要穩定、執行要靈活，有滯礙難行就馬上檢討。

張子敬強調，政策要持續一貫，只要是對的就要解決，不要瞻前顧後，像禁止商家提供內用吸管、老車加嚴排氣檢驗標準等，都會繼續執行。還有目前正夯的廚餘養豬，以前確實沒有那麼大的處理量能，如今有防疫需要，只要農政單位有需求，環保署在後端的處理就會設法解決。

廚餘養豬是否退場要看防疫的需求，如果有照規定蒸煮，風險就會大幅減低。已有列管的357場沒問題，但沒有列管的中小型豬場則需要檢核，或輔導轉型，甚至離牧。至於大量廚餘要怎麼處理，短期是焚燒、堆肥、掩埋，中長期來看就是發展生質能，把廚餘轉為發電使用，還有一些有機的廢棄物也可運用。

《環評法》修法方面，張子敬認為，要看有哪些地方確實要改，才能解決實際問題。以前環署的版本是前副署長詹順貴制定，但不一定非完全遵循不可，要看實際需要而定，行政院也會有自己的考量。

以去年觀塘案為例，張子敬認為，對環保署而言並不是政策，而是一件技術性審查，不需要都當成政治解決，但要讓環委有獨立審查的空間。像台積電3奈米廠環評案，因開發單位把用水用電如何取得都說的很清楚，讓環委能夠據以做出判斷。否則說不清楚，外界又要怪環委阻撓開發，環保署會維持環委獨立判斷的空間，審查時一定要受到尊重。

此外，新任副署長沈志修說，環保政策要接地氣，就是能夠落實執行。以往桃園環保局可說是環保署的主場，只要環保署的政策需要配合推動，一定不會推辭。由於擁有這樣的經驗，應該就是沈志修被找來中央的原因；希望以他在地方的經驗，協助環保署的政策能夠落實、接地氣，讓地方上的民眾有感。

(中時 )