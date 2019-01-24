春節疏運 交部：匝道儀控 APP推播 增開27路肩

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台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜針對春節疏運，高度關注匝道回堵問題，交通部表示，除匝道儀控、APP即時推播外，對於地方建議主線擁塞處能否增開路肩？交通部也決定，這次疏運計畫中，除原有開放路肩路段外，也將增開27處路段因應。

行政院發言人KolasYotaka轉述，盧秀燕表示，台中國3烏日匝道、國道1豐原到大雅路段經常容易塞車，侯友宜也提及，國1的五股林口、國3的三鶯、中和、土城、新店及國5的石碇路段也是塞車熱點。

林佳龍在院會中表示，交通部透過多年來的大數據分析，規劃疏運計畫，且匝道儀控及車道分流措施，均即時監測調整。這次春節疏運中央絕對會跟地方一起努力，除了分區召開協調會，也成立群組建立即時通報及協調的機制。

林佳龍並說，春節期間路況資訊全公開，民眾可透過「幸福公路」app即時掌握路況，以及替代道路、旅遊景點等資訊。

此外，林佳龍也說，交通部新設立的「車輛動態資訊管理中心」，透過GPS定位及相關檢核機制，掌握客運動態及駕駛工時，確保安全及疏運能量。

交通部次長祈文中在院會後記者會也補充說，對於地方建議主線擁塞處能否增開路肩？交通部也決定，這次疏運計畫中，除原有開放路肩路段外，也將增開27處路段。

(中時 )

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