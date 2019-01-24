呼巴掌的限制住居 鞋丟馬英九的沒事 北檢大小眼？

2019年01月24日 14:32 中時電子報 黃眉青 、 張國欽

文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中呼巴掌，鄭惠中後遭檢警依涉嫌傷害、妨害名譽、妨害公務罪，諭令限制住居。（中時資料照）

資深女藝人鄭惠中不滿「去蔣化」，本月22在餐會中打文化部長鄭麗君一巴掌，遭檢警依涉嫌傷害、妨害名譽、妨害公務罪嫌偵辦，諭令限制住居。相較於之前向時任總統的馬英九丟鞋的人，法院以沒有影響公務，裁定無罪不罰，不禁令人質疑檢方辦案邏輯何在?

國民黨台北市議員羅智強本月23日在中天電視政論節目「夜問打權」說，馬英九任期最後民調低，到處被人嗆聲、丟鞋、丟書受到暴力對待，當時蔡英文說：「馬英九你要人家包容你之前，你有包容別人嗎？」

羅智強指出，女藝人鄭惠中則因為打了那一巴掌，22日晚間主動到警局作3小時筆錄，再到台北地檢署向檢察官說明事發經過，強調沒有預謀。檢察官則以鄭惠中涉嫌傷害、妨害名譽、妨害公務等一籮筐的罪嫌偵辦，訊後諭令限制住居。他問，這公平嗎？

對此，一位曾任檢察官的律師指出關鍵，「公務」有一定的範疇，文化部長鄭麗君挨一巴掌提告機率低，但為了「以正視聽」譴責暴力，台北地檢署有義務「跳出來」使用檢察官的「自動檢舉」的權限偵辦，並「集眾檢之腦力」想出來偵辦鄭惠中涉及犯罪方法條。

律師表示，鄭麗君出席關懷演藝人員春節餐會，當她逐桌與資深演藝人員寒暄敬酒、彎腰問候坐在輪椅上的陳松勇，這是「執行公務」嗎？如果是的話，當年馬英九出席活動、走路、跑步時被丟鞋、丟書，算不算妨害公務？

2013年10月當時的總統馬英九出席台北客家義民節活動，遭一名少婦丟鞋，警方依違反《社會秩序維護法》移送台北地院裁罰。法官認為總統當時前往觀禮並致詞，不是總統的法定職務，與《社維法》的規定不符，沒有妨害公務，裁定不罰。依法院的見解，鄭麗君也不算執行公務，檢方卻對鄭惠中案大動作偵辦，難道檢方有大小眼？

天秤座法律事務所律師李郁霆也認為，出席餐會敬酒是否屬於執行文化部長之公務？仍有待討論。但案發後鄭惠中主動到案說明，並在記者會對掌摑之事表示歉意，就算屬於妨害公務，因為不是重罪，將來判處拘役得易科罰金的機率很高，沒有羈押或具保的必要性。但因為此事屬於社會矚目案件，檢察官才會命限制住居，作為督促鄭惠中配合偵查的手段，這是屬於檢察官的裁量權。

(中時電子報)