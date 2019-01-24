新黨陪鄭惠中開記者會 質疑為何民進黨就可以一再打人

2019年01月24日 14:40 中時 季節

資深藝人鄭惠中不滿文化部「去蔣」作為，憤而打了文化部長鄭麗君一巴掌，隨後因此成為外界矚目焦點，24日她在新黨和律師陪同下召開記者會，新黨質疑相較鄭惠中打人馬上被限制住居、被社會譴責，為何民進黨民代就可以一再打人都沒事，難道打人是民進黨的專利、權利嗎？

新黨發言人王炳忠指出，鄭惠中已為動手道歉，還主動向警方說明，但相形之下民進黨人過往一再動用暴力，包括王定宇、邱議瑩、蘇震清、趙天麟等，乃至於民進黨支持太陽花，都沒有道過歉。

王炳忠表示，民主政治不應淪為用暴力互相攻擊，但哪位民進黨的委員或天王有為這些暴力行為道歉過？因此王炳忠呼籲民進黨應該先把這些人押出來道歉，否則等於默認立委、民進黨可以打人，小老百姓打人就要被社會公審。

鄭惠中的委託律師陳麗玲表示，鄭麗君沒有提出公然侮辱和傷害的告訴，但地檢署聲稱此案可能涉及妨礙公務，但妨礙公務是對公務員依法執行公務時施行強暴脅迫，鄭麗君在私人餐廳敬酒是依據哪條法律在執行公務了？北檢應該說明清楚，否則貿然限制住居就是侵害人權。

此外陳麗玲說限制住居是怕當事人潛逃，但鄭惠中一開始就去法院自己到案，何來逃亡之虞？她指出檢察官要鄭惠中以五萬元交保，鄭惠中表示自己是低收入戶沒有錢，結果就因此被限制住居，如此做法有違比例原則。

此外關於媒體宣稱鄭惠中住在六七千萬元豪宅，陳麗玲指出鄭惠中是合租別人的房子，三十多坪當中只住了五坪，而且那是三十多年的房子，何來住六七千萬的豪宅？因此她要求媒體應更正平衡報導。

另外針對網路上有人聲稱鄭惠中是統促黨黨員，陳麗玲說鄭惠中是新黨黨員，沒加入過統促黨，請大家將鄭惠中是統促黨黨員的言論下架。

鄭惠中本人說這兩天她一直不斷對鄭麗君致歉，但她到死都堅持不應該廢除中正紀念堂，現在政府做的根本是轉型不義，道歉是為了自己打巴掌的行為。

新黨新媒體工作群召集人蘇恆說，民進黨上台後一味去蔣、去中國化，到底做過甚麼對台灣有益的事情？不就是因為民進黨這些行為才導致鄭惠中憤怒嗎？為何邱議瑩打人都沒事，鄭惠中就要被限制住居，難道打人是民進黨的專利、權利嗎？

新黨文宣委員會副主委林明正表示，鄭麗君身為中華民國的文化部長，不深化中華文化，卻整天去中國化、去蔣，當然會引起不滿。他指出鄭惠中很憂心許多年輕人受到錯誤史觀影響，呼籲大家一起支持吳昆財教授提出的恢復中國史公投，讓大家知道自己從哪裡來。

眾人發言完後，記者會現場民眾大喊「鄭姐加油」、「民進黨才是暴力幫派」。

(中時 )