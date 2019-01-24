勞動部調查職場幸福感 工作快樂最重要

2019年01月24日 14:58 中時 王思慧

勞動部調查上班族的職場幸福感，有57.5％的受訪者職場滿意度在及格的6分以上，5分及以下的不及格比率為42.50％。受訪者對於職場幸福的定義，第一名為「工作氣氛融洽，快樂工作」，再來是「擁有優渥的薪資待遇」，顯示快樂工作比優渥薪資待遇更重要。

勞動部勞動力發展署的求職網站台灣就業通，日前發布2018職場幸福攻略大調查。受訪者對於職場幸福的定義，第一名為「工作氣氛融洽，快樂工作」，占55.46％，第二名是「擁有優渥的薪資待遇」，占50.37％，第三名為「擁有穩定工作，扮演快樂的小螺絲釘」，占36.94％。

至於不及格原因，以「薪水太低」最多，占65.80％；其次為「工作與生活不平衡」占29.85％，「無升遷發展空間」占26.36％。

勞動力發展署表示，根據調查顯示，對於上班族來說，薪資雖然必要，卻不是影響職場幸福最重要的因素，工作氣氛才是驅動職場幸福感最重要的引擎。

要怎麼改善職場現狀，根據調查，受訪者認為可使用的攻略以「培養多樣化的專業能力」占比最高，為45.28％，其次為「和主管／同事保持友好關係」為37.96％、「培養某項獨特且專精的專業能力」37.59％。另有高達52.04％的受訪者表示，會利用下班時間報名課程，充實專業能力或考證照。

(中時 )