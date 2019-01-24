春節國道易回堵平面道路 盧秀燕提醒中央及早因應

2019年01月24日 15:00 中時 陳世宗

台中市長盧秀燕24日出席行政院會，為因應春節期間國道匝道儀控管制常導致部分平面道路車流回堵；她建議中央盡早因應，讓交通更加順暢。交通部長林佳龍回應表示，感謝盧市長提供寶貴意見，交通部將與地方充分配合，讓春節期間鐵公路等交通運輸都順暢。

行政院今日召開第3638次會議，由院長蘇貞昌親自主持，分別由農委會、衛福部、內政部、交通部針對農產物價與供銷，醫療福利、治安維護、交通疏運等春節期間服務措施進行專案報告。

盧秀燕表示，有關交通部春節疏運措施，地方政府會跟中央一起配合，但根據往年經驗，交通部為方便民眾快速通行，常會施行地方匝道車流管制等措施，但造成匝道口回堵，或是將高速公路上的龐大車流導向地方快速道路，比如國三烏日匝道封閉措施，導致車流湧向台74線，平面道路因此回堵。

盧秀燕說，另外，台中正值花博期間，預計春節人潮會更多，市府已提前規劃車潮分流、大眾運輸工具接送等疏運措施，但通往花博園區的國道1號豐原至大雅、大雅至台中等路段，希望交通部在尖峰時間能夠開放路肩行駛，讓交通更加順暢。

交通部長林佳龍感謝盧市長關心春節交通疏運，也提供寶貴意見。他將與地方充分配合，希望春節期間鐵路、公路等各項交通運輸都非常順暢。

行政院長蘇貞昌表示，今年春節是史上最長的假期，春節尤其是國人年度中最大節慶，不論國人的心態、動態都很重要，他要肯定各部會都已有相關因應調整及準備。各縣市首長根據過去經驗所提出的擔憂，行政院會特別因應，也請各機關、部會、相關人員就有可能產生的狀況加強宣導，讓相關措施確實到位。

(中時 )