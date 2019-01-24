春節國道易回堵平面道路 盧秀燕提醒中央及早因應

台中市長盧秀燕24日出席行政院會，為因應春節期間國道匝道儀控管制常導致部分平面道路車流回堵；她建議中央盡早因應，讓交通更加順暢。（台中市政府提供）

友善列印
中時

台中市長盧秀燕24日出席行政院會，為因應春節期間國道匝道儀控管制常導致部分平面道路車流回堵；她建議中央盡早因應，讓交通更加順暢。交通部長林佳龍回應表示，感謝盧市長提供寶貴意見，交通部將與地方充分配合，讓春節期間鐵公路等交通運輸都順暢。

行政院今日召開第3638次會議，由院長蘇貞昌親自主持，分別由農委會、衛福部、內政部、交通部針對農產物價與供銷，醫療福利、治安維護、交通疏運等春節期間服務措施進行專案報告。

盧秀燕表示，有關交通部春節疏運措施，地方政府會跟中央一起配合，但根據往年經驗，交通部為方便民眾快速通行，常會施行地方匝道車流管制等措施，但造成匝道口回堵，或是將高速公路上的龐大車流導向地方快速道路，比如國三烏日匝道封閉措施，導致車流湧向台74線，平面道路因此回堵。

盧秀燕說，另外，台中正值花博期間，預計春節人潮會更多，市府已提前規劃車潮分流、大眾運輸工具接送等疏運措施，但通往花博園區的國道1號豐原至大雅、大雅至台中等路段，希望交通部在尖峰時間能夠開放路肩行駛，讓交通更加順暢。

交通部長林佳龍感謝盧市長關心春節交通疏運，也提供寶貴意見。他將與地方充分配合，希望春節期間鐵路、公路等各項交通運輸都非常順暢。

行政院長蘇貞昌表示，今年春節是史上最長的假期，春節尤其是國人年度中最大節慶，不論國人的心態、動態都很重要，他要肯定各部會都已有相關因應調整及準備。各縣市首長根據過去經驗所提出的擔憂，行政院會特別因應，也請各機關、部會、相關人員就有可能產生的狀況加強宣導，讓相關措施確實到位。

(中時 )

勞動部調查職場幸福感 工作快樂… 韓流激勵！秀泰影城進軍北高雄 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。