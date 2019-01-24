農委會：春節農產品供應充裕 價格持穩

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農委會上午在行政院會針對新春期間農產品供應提出報告，農委會表示，近期氣候平順，以目前生產狀況推估，預期節前蔬菜、水果、花卉、畜禽、水產品等供應充裕，價格可望維持平穩。

農曆春節是我國重要的圍爐團圓節日，節前漁肉、蔬果、花卉等需求將大幅增加，今年除夕為國曆2月5日，較107年提早11天。為充裕供應年節需求，平穩節前農產品價格，農委會提前盤點相關應節農產品，加強規劃調配措施。

農委會說明，農曆春節農產品需求依儲藏時間及加工用途而異，毛豬於節前3週需求量逐週升高，冬季為土雞需求旺季，餘皆於節前1週達春節需求量高峰期。依最新盤點結果，年節需量較大的甘藍、白蘿蔔、花椰菜及包心白菜等應節蔬菜供量充裕，預估春節前整體蔬菜供應量足敷市場需求。

水果方面則因天候平順，果樹生育良好，春節期間當季盛產之蓮霧、茂谷柑、小番茄、桶柑等大宗水果預估價量平穩。農委會將視市況於節前加強調配，節前5天蔬菜、水果供應量預計增加2~3成；菊花、玫瑰、火鶴、劍蘭、鳳梨花及銀柳等應節花卉則預估供應量增加3倍，預期春節前整體蔬、果、花卉供量足敷年節市場需求。

畜禽及水產品部分，毛豬預估供應量可由平日2.5萬頭增至3.2萬頭(＋28％)；節前1週土雞供應量可由平常每週190萬隻增至210萬隻(＋10％)，白肉雞供應量由平常每週428萬隻增至440萬隻(＋3％)，滿足市場年節需求，雞蛋供應量維持每日2,000萬枚；水產品方面，節前5日在13處消費地魚市場每日交易量，預計由330公噸提升至420公噸(＋28％)。各項年節農產品批發市場將可配合彈性增加供應量，以充裕供應春節需求。農委會表示，近期氣候平順，以目前生產狀況推估，預期節前蔬菜、水果、花卉、畜禽、水產品等供應充裕，價格可望維持平穩。

(中時 )

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