最怕這個！ 美頂尖大學停用華為產品

由於孟晚舟事件影響，華為高層今年在1月的美國消費性電子展（CES）中並未出席，低調參展。（中央社）

友善列印
中時電子報
華為視訊會議系統

在川普政府支持的新國安法下，美國頂尖大學正放棄使用華為，還有其他中國大陸企業製造的電信設備，以免失去聯邦資金。

據路透24日報導，儘管北京和相關陸企不斷否認，但美國官員仍宣稱，中國大陸電信製造商的產品能讓政府暗中監視海外用戶，其中包括研究尖端科技的西方研究人員在內。

如今加州大學柏克萊分校（University of California at Berkeley）已移除了一套華為的視訊會議系統，而加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）也正要更換陸製的5套視聽設備。至於像威斯康辛大學（University of Wisconsin）等其他高等學府，則正在檢視相關供應商。

另一方面，加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）則更進一步，早在8月時便在內部備忘錄中指出，起碼在6個月內，不會接受來自華為，中興通訊和其他中國大陸視訊設備供應商的資金，或與它們簽署協議。

加州大學聖地牙哥分校說，這麼做是為了要有充裕的時間能進行相關評估，以免違反國防授權法案（NDAA）。

多年來，陸企除了提供這些大學科技設備外，也贊助學術研究，但這些行動顯示，如今在川普的政策下，美國大學正努力與它們保持距離。美國國防授權法案去年8月已由美國總統川普簽署為法律，其中有條款規定，接受聯邦政府資金的機構不得使用華為或中興的電信設備，錄影服務和網路零組件。此外，在黑名單上的，還有海康威视、海能達，大華技術與旗下關係企業等影音設備供應商。

美國當局擔心，這些設備製造商會留後門，讓解放軍與政府情報人員從中獲取資訊。而在2020年8月前沒有遵守國防授權法的美國大學，將冒失去聯邦研究補助與其他政府資金的風險。

(中時電子報)

世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：U.S. universities unplug from China's Huawei under pressure from Trump

太難得！川普認輸了女議長 延後… 別亂摸流浪貓 她一摸癱瘓18個月

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。