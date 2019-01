最怕這個！ 美頂尖大學停用華為產品

2019年01月24日 14:31 中時電子報 楊幼蘭

華為視訊會議系統

在川普政府支持的新國安法下,美國頂尖大學正放棄使用華為,還有其他中國大陸企業製造的電信設備,以免失去聯邦資金。

據路透24日報導,儘管北京和相關陸企不斷否認,但美國官員仍宣稱,中國大陸電信製造商的產品能讓政府暗中監視海外用戶,其中包括研究尖端科技的西方研究人員在內。

如今加州大學柏克萊分校(University of California at Berkeley)已移除了一套華為的視訊會議系統,而加州大學爾灣分校(University of California, Irvine)也正要更換陸製的5套視聽設備。至於像威斯康辛大學(University of Wisconsin)等其他高等學府,則正在檢視相關供應商。

另一方面,加州大學聖地牙哥分校(UC San Diego)則更進一步,早在8月時便在內部備忘錄中指出,起碼在6個月內,不會接受來自華為,中興通訊和其他中國大陸視訊設備供應商的資金,或與它們簽署協議。

加州大學聖地牙哥分校說,這麼做是為了要有充裕的時間能進行相關評估,以免違反國防授權法案(NDAA)。

多年來,陸企除了提供這些大學科技設備外,也贊助學術研究,但這些行動顯示,如今在川普的政策下,美國大學正努力與它們保持距離。美國國防授權法案去年8月已由美國總統川普簽署為法律,其中有條款規定,接受聯邦政府資金的機構不得使用華為或中興的電信設備,錄影服務和網路零組件。此外,在黑名單上的,還有海康威视、海能達,大華技術與旗下關係企業等影音設備供應商。

美國當局擔心,這些設備製造商會留後門,讓解放軍與政府情報人員從中獲取資訊。而在2020年8月前沒有遵守國防授權法的美國大學,將冒失去聯邦研究補助與其他政府資金的風險。

