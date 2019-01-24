鄭惠中一掌摑出綠營兩套標準 網友也怒了

2019年01月24日 14:46 中時電子報 戴安瑋

資深藝人鄭惠中因不滿民進黨政府推動去蔣化，日前在餐會上掌摑文化部長鄭麗君，儘管事後道歉，但仍引起各界撻伐，有網友在臉書社團發文痛斥鄭惠中憑什麼打人，支持鄭麗君提告。文章一出引起網友熱議，有網友說，「自己的政黨打人就是正義，自己的人被打就譴責暴力，兩套標準這樣的思想可以滾出台灣嗎？」、「太陽花的全捉去關吧」。

有網友在不公開社團《爆料公社》發文表示，鄭惠中因不滿文化部長鄭麗君，而動手打人家巴掌。「今天不管妳支持什麼政黨，妳打人就是不對，妳憑什麼打人啊？難道我不爽妳，我也可以狂賞妳巴掌嗎？太扯了吧。拜託告下去，讓這垃圾受到法律制裁」。

文章一出引起網友熱議，有網友說，「蠻橫的傢伙憑什麼打人」、「告她」。不過，也有網友說，「打的好啊」、「如果該文化部長有在為民做事，那不該被呼巴掌，反之的話，打的好」。

還有網友說，「馬英九被丟書，彰化縣長被丟鞋，那些就是正義行為喔？暴力行為不能解決問題，可是要一視同仁，不要兩套標準啊！自己的人就是人，別人的孩子就不是人哦」、「打下去看腦袋會不會清醒一點，自己的政黨打人就是正義，自己的人被打就譴責暴力，兩套標準這樣的思想可以滾出台灣嗎？」。

另有網友說，「民進黨在立院審議時，帶了一個學生叫陳威X，去質詢教育部長，結果不爽拿鞋子丟部長，那個委員跟學生都沒事，現在她打了一個部長嘴巴，就要被罵還要受罰，你們說公平嗎？」、「太陽花的全捉去關，再説吧」。

(中時電子報)