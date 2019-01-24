期待韓國瑜變孫悟空！羅智強批：豬八戒黨勿扯後腿

陸委會陳明通(左)、高雄市長韓國瑜(右)。(圖/本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

陸委會主委陳明通昨下午南下拜會高雄市長韓國瑜，陳明通表示，中共「統一臺灣」是黨和國家的三大歷史任務之一，中共運用統戰策略讓兩岸「經貿賽局」服膺於政治之下，此次來到高雄正是尋求地方政府對中央兩岸政策的戰略支持。對此，羅智強就說，「期待韓國瑜孫悟空能讓高雄七十二變發大財，但也希望民進黨中央不要變成豬八戒扯孫悟空的後腿！」。

陳明通昨（２３日）說韓國瑜選前選後主張「貨出去，人進來」、「經濟一百分，政治零分」的政策，他對此表示認同，他特別帶了韓國瑜碩士論文《從中共對台統戰看兩航談判》，指導教授正是化約兩岸電文往返為「九二共識，一中各表」的前國安會秘書長蘇起。顯見有事先做功課。

而韓國瑜昨與陳明通會面，會談一開始，韓國瑜第一句就打趣表示，「你（陳明通）是唐三藏，我是孫悟空，拜託千萬別念緊箍咒。」與會談結尾兩岸關係「硬要套在裹小腳框架裡，絕對不符合高雄發展。」韓國瑜兩相呼應看似是笑話但似乎也是真心話，韓也期待高雄未來像陳明通的名字：光明又暢通。

羅智強今在臉書發文表示「期待韓國瑜孫悟空能讓高雄七十二變發大財，但也希望民進黨中央不要變成豬八戒扯孫悟空的後腿！」、「高雄加油！韓國瑜加油！」。

(中時電子報)

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