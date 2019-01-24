行政院普悠瑪調查報告挨轟 林佳龍坦言「我也不滿意」

2019年01月24日 14:59 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪事故至今已滿3個月，今（24）日交通部長林佳龍首度與事故罹難者家屬召開懇談會。家屬在會上指出，無法信服行政院調查小組的最終報告，要求政府儘速成立運安會，立刻重啟調查，同時應對前3任台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身進行彈劾。林佳龍表示，「我對最終報告也不滿意，很多問題都沒真正回應」。

去年10月21日，台鐵普悠瑪列車意外翻覆，造成18名乘客不幸死亡，目前台鐵局已辦理3次懇談會議，分別在11月23日、12月3日、12月26日於台東站與交通部舉行。今首度由新任交通部長林佳龍主持，再次於交通部召開懇談會。

家屬表示，行政院普悠瑪事故調查小組所做出的報告內容中避重就輕，且許多立委都認為報告有許多錯誤，因此要求快速成立運安會，由運安會重啟調查。另外，雖然歷任3屆台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身都被納入懲處記過名單內，但似乎對其根本不痛不癢，要求監察單位對3名前局長提出彈劾。

立委黃國昌表示，最終調查報告漏洞百出，家屬情何以堪？目前行政部門似乎抱持著踢皮球心態，將釐清真相的責任丟給司法單位，但被記過的周永暉也仍安好的擔任觀光局長，且在事故發生後，交通部、台鐵高層多次說謊，欺騙社會大眾、傷害罹難者家屬，卻沒有人出來負責、道歉，鐵道局甚至公開放出假消息，這樣該如何讓大眾信服，台鐵真有痛定思痛要改革？

林佳龍表示，目前運安會已要正式成立，將完全配合立法院、行政院的程序，針對行政院調查小組的報告，他坦言「我也不滿意，很多問題都沒真正回應」，他表示，若行政報告有任何造假，都是違法絕不會縱容，且監委也對此事十分關心，未來都會面對到彈劾的狀況。

林佳龍說，行政院不可能體檢完就結束，把責任丟回台鐵，這對交通部、台鐵而言，都是不可承受的重，未來將成立台鐵改革小組，要求行政院一起面對。家屬也說，希望事情趕快落幕，讓罹難者能安心離開，不要再吵吵鬧鬧、節外生枝。

(中時 )