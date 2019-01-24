鴻燕上菜春遊台中 盧秀燕市長歡迎大家到台中圍爐過好年

2019年01月24日 14:59 中時 陳世宗

盧秀燕市長向大家拜年，並歡迎大家到台中圍爐過好年！（陳世宗攝）

過年期間到「呷年菜，住台中、買伴手、遊花博」，感受台中獨有的魅力風情。（陳世宗攝）

年假9天何處去？到台中就對了！市長盧秀燕24日邀請國際知名美食家陳鴻與台中觀光公協會代表提前圍爐！市長、陳鴻主廚的趣味說菜炒熱現場氣氛，9道圍爐年菜展現濃濃的台中味；並與觀光業者共同邀請大家過年期間來台中「走春」，作伙「呷年菜，住台中、買伴手、遊花博」，感受台中獨有的魅力風情。

盧秀燕說，台中絕對是春節期間觀光旅遊首選城市。8家觀光旅館、400多家特色旅店以及30多間合法民宿，都已經準備好盛情款待每一位來台中的旅人。舒適的氣候，30分鐘內可泡到最棒的谷關溫泉，大坑步道健行，海線高美溼地的迷人風光，市區文化觀光景點更是不勝枚舉，行程安排動靜皆宜，相當適合年節期間闔家出遊。

盧秀燕笑著對大家說，來台中觀光旅遊有四個不可：美食非吃不可、花博非遊不可、伴手禮非買不可，飯店、民宿非住不可。其中美食是認識一個城市的起點，「美食」連結人與城市的美好關係，也是吸引觀光客的主要因素之一，過年來台中，您可品嚐到飯店推出的各式經典年菜，在地新鮮食材在主廚巧手下變身成為一道道驚豔料理，盛情款待每一位到訪臺中的旅人。圍爐過程中，市長透過現場直播與線上粉絲互動，展現媽媽市長親切溫暖的特質。

觀旅局長林筱淇指出，陳鴻是國際聞名美食節目主持人，有亞洲美食天王的稱號，《阿鴻上菜》是大家最耳熟能詳的代表作，也曾擔任我國觀光局美食大使，可能很多人不曉得他的外婆家也在台中，也是台中人。邀請到陳鴻擔任台中美食觀光的代言人，是非常合適的人選。

陳鴻表示，走在路上仍會被問到「阿鴻你今天要上什麼菜？」，我的回答都是台中的「家鄉菜」，想念那熟悉的美味。過年走春，首選當然就是台中，除來台中與家人圍爐吃年菜，也一定要來台中花博逛一逛到花舞館走走；也想騎著台中宜人暖風騎乘自行車，體驗后豐鐵馬道的暢快。

林筱淇摯邀請國內外民眾過年9天「相招來台中」！觀旅局亦特別規畫過年連假台中10大旅遊景點特搜、春節台中伴手禮推薦，讓民眾能輕鬆玩遍臺中，詳情資訊可上臺中觀光旅遊網https：／／travel.taichung.gov.tw／查詢。

自今年1月1日起，台中市民、新住民及全球12歲以下兒童均可免費參觀台中花博，各園區都設有「台中市民專用通道」，只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費入園。

(中時 )