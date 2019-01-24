台塑化用愛包圍受虐兒 民眾加油送馬卡龍撲滿

2019年01月24日 15:00 工商 彭暄貽

據衛福部統計，近年全台每年約13萬件家暴通報案件，亦即每4分鐘就有1件。為給受虐兒實質幫助，台塑化今年特別將通路感恩活動設定為【兒保(兒童保護)回饋年】，與家扶基金會攜手合作，推出超萌馬卡龍粉色「台塑安心小豬撲滿」，民眾每加油30公升，就送1隻小豬撲滿，每送出1隻小豬撲滿，台塑也捐10元給家扶基金會，並呼籲拿到「台塑安心小豬撲滿」的民眾也能自發性小額捐款，一起用愛包圍受虐兒！

除實質捐款，家扶基金會看準加油站24小時燈火通明的特點，熱情邀請台塑化參與「兒保好鄰居計畫」，預計未來全台至少近400間台塑化加油站全面動員，啟動「台塑化就是你的兒保好鄰居」計畫，以行動支持家扶《用愛包圍受虐兒》計畫，為受虐兒點亮一盞燈。

台塑化行銷團隊繼去年「大甲媽祖聯名平安御守＆招財錢母」的創意文創品大受歡迎後，這次再次以「日、月、星、辰」台塑石油CI四主色為創意發想點，搭配乙亥年的小豬生肖討喜元素再次設計出超萌造型、精緻討喜的四款馬卡龍粉色「台塑安心小豬撲滿」。

台塑化表示，小豬圓滾滾身形除象徵諸事圓滿順利外，四色撲滿各自代表「安心小豬福」、「富貴小豬福」、「健康小豬福」及「鴻運小豬福」，為民眾新春走春之旅帶來好運，而4款馬卡龍粉色超萌設計也添收集樂趣。

為讓活動宣布記者會更有亮點，台塑化油行銷團隊特別商請全球創意汽球大賽冠軍-台灣之光宋俊霖，為此次公益合作記者會獻上祝福，特別量身打造1米5大型氣球金豬撲滿，也在記者會中隆重登場。

台塑化指出，春節活動期間自2019年2月1日起至2月10日止，加油民眾不論以現金或持台塑聯名卡消費，只要單筆汽油加滿30公升以上，就可立即獲得一隻超萌馬卡龍粉色「台塑安心小豬撲滿」。

此外，台塑化也將於春節活動期間，只要每送出一隻「台塑安心小豬撲滿」，就捐贈家扶基金會10元，活動期間送愈多捐愈多，以支持家扶基金會「用愛包圍愛虐兒計畫」，投入受虐兒少心理創傷復原及兒少保護服務。

(工商 )