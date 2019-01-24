恐賠到傾家盪產 劉樂妍被製片勸「少替政治發言」

2019年01月24日 15:07 中時電子報 蔡曉婷

劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

女星劉樂妍近來將生活、工作重心移往大陸，今(24日)她在微博透露被一位製片大哥建議「未來少替政治發言」，否則會讓很多劇組不敢用她，劉樂妍則說自己的目標是成為成為解放台灣歷史博物館牆上烈士的一員，為此向網友徵求具體、可行的方案，還笑說：「不要叫我打鄭麗君」。

劉樂妍表示，最近被一位製片規勸以後少說政治的事，她當下一愣，直言根本不懂政治，每每說的話只是身為「中國人的公道話」，然該位製片仍解釋，因為現在上層對審查作品很嚴格，只要藝人出一點事，就有可能讓電影無法播，若因藝人個人因素害到新片的話，片方會向藝人求償，可能會賠到傾家盪產。

對於這項建議，劉樂妍起初同意，後來想想覺得不行，認為若以後不說話就無法完成她的夢想，成為解放台灣歷史中烈士的一員，接著該製片提醒劉樂妍要有具體計畫，為此她轉頭向網友徵求計畫，「像那種拿著手榴彈，抱著烏茲衝鋒槍，衝進總統府，活捉蔡英文的那種就不用拿出來說了，因為那根本不可能。」

劉樂妍強調，自己要可行的計畫，而不是天馬行空的那種，也別叫她去打鄭麗君，網友則說：「在內地一定要遵循：事不關己，高高掛起；明知不對，少說為佳；明哲保身，但求無過」、「本來想叫你曝光是哪位製片人，最後想想還是不要害你了」、「那位大哥可能不懂什麼叫政治，事實上離開政治的恐怕他就沒法生活了」。

(中時電子報)