影》運將洗腎跑車遇死劫 妻崩潰：酒駕撞死人太可惡

2019年01月24日 15:13 中時 張妍溱

李姓死者女兒說，父親與友人談生意聚餐，沒想到遇上死劫，表示車禍調查中，不願意多說。（張妍溱攝）

抱病扛家計！ 運將洗完腎再跑車 遭酒駕撞死

台中市大里區23日深夜發生3死3傷車禍事故，計程車運將劉姓死者的太太，24日趕到殯儀館上香，哭到崩潰；她說：「家庭頓失經濟失去，無法接受，酒駕害死人，真的很可惡！」，另一名乘客李姓死者的女兒，眼眶紅腫，在小靈堂前為車禍身亡的爸爸趕摺紙蓮花，對於整起車禍不願多說。

「怎會這樣，人突然就這樣走了！」劉姓運將的妻子表示，當時接到警方通知，丈夫發生車禍過逝的消息，手腳直發抖不敢相信，她回想，白天丈夫跟往常般到醫院洗腎，返家後就睡覺，怎麼說走就走，當她見到丈夫冰冷屍體，車禍死亡慘狀，情緒崩潰痛哭失聲。

劉姓運將的妻子說，她與丈夫結褵37年，育有1子，原本做小吃攤生意，因生意不好，7年前，丈夫開計程車為業，分擔家裡經濟；近幾年計程車生意不景氣，月收入僅2萬多元，每個月要負擔房租費1萬3千元及生活開銷，實在很清苦。

劉姓運將的妻子哀慟表示，劉姓運將生前個性古意，照顧家人有情有義，她身體不好，丈夫不讓她外出工作，要她好好顧身體。她哭訴，「這樣的好人，老天怎讓他就這樣走了！」，更痛斥對方，「一次酒駕，害3個家庭破碎！」。

另1名罹難的李姓乘客，是烤漆廠老闆，臉書常PO出路跑照片、熱愛運動，事發隔日，其兒女、妻子趕至殯儀館設置小靈堂前，為過逝的爸爸摺紙蓮花，全家人哀慟不已、場面哀戚，李姓死者女兒說，父親與友人談生意聚餐，沒想到遇上死劫，表示車禍調查中，不願意多說。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )