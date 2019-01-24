瑞莎奔走5年終於取得台灣身分證！激動暴哭：我成為台灣人了！

2019年01月24日 15:22 中時 林淑娟

瑞莎的身分證。（林淑娟攝）

瑞莎受訪時仍不斷拭淚。（林淑娟攝）

原烏克蘭籍的藝人瑞莎愛台灣，不但跟台灣人結婚生女，還從2013年開始進行歸化程序，她奔走5年後，24日中午終於拿到中華民國國民身分證，開心宣布：「我成為台灣人了！和老公、女兒真的成為一家人了！我現在好像在作夢！」她第一時間喜極而泣暴哭，躲進廁所哭了20分鐘！

瑞莎歸化過程一波多折，台灣的內政部要她先放棄烏克蘭國籍，烏克蘭則要她先取得台灣身分證，而且烏克蘭人放棄國籍必須有總統簽名同意，她經常打電話回烏克蘭外交部詢問，問到對方都已能認出她的聲音，且不斷問她為什麼不喜歡烏克蘭，她說：「我很喜歡烏克蘭，但我的家人都在台灣，我是台灣人！」

為了成為名符其實的台灣人，她在懷孕期間，仍飛了20多趟，不斷前往北京、東京、甚至烏克蘭辦理各種程序。因為烏克蘭駐北京大使館，只承認中國，不願意承認中華民國政府，所以她又飛了東京，甚至飛回烏克蘭。兩年前她終於取得內政部發給她的暫時台灣護照，烏克蘭總統也在2017年簽名同意她放棄國籍，她符合兩年內、每年在台灣停留270天的規定，終於取得台灣定居證，並於24日進一步前往信義區戶政事務所辦理設籍、取得身分證，「我們家的戶口名簿終於有我的名字了」。

為了這張取得不易的身分證，瑞莎前一天跑了三個地方拍證件照，她說，大家不要覺得她很愛哭，其實她結婚、生小孩都沒哭。外界覺得她奔走過程辛苦，她感動地說：「辛苦是值得的，因為值得的東西都很不容易拿到！我心裡一直都是台灣人，覺得台灣是我家，一直希望大家可以讓我成為台灣人、歡迎我進來！」被問以後也會去投票嗎？她開心表示：「投票當然要！我要好好當台灣人，讓更多人知道台灣是什麼樣的地方，我也會多多為台灣付出、加油，不要讓大家後悔給我這張身分證！」

(中時 )