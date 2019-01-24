證明安置制度有漏洞 林燕祝找個案家長猛轟社會局

國民黨台南市議員林燕祝（左一）找來去年再安置家庭遭性侵的男童及其家屬，砲轟社會局安置制度出錯，應該全面檢討。（程炳璋攝）

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國民黨台南市議員林燕祝找來安置家庭的家屬，指出安置制度的缺失，指稱社工正義讓虐童案無人管。（程炳璋攝）

台南市議員林燕祝近日連接揭弊台南市社會局對兒虐的安置缺失，反遭NGO團體譴責，她24日找來去年爆料在安置家庭遭11歲男童性侵的7歲男童家長，證明社會局的安置制度已非首次出錯，台南市社會局表示未來對安置後狀況會作檢討。

林燕祝19日爆料1名受虐兒經過社會局安置後，卻疑似遭政府安排的保母虐待，住進加護病房，因過程透過手機開直播，遭非政府組織譴責洩漏個人隱私。林燕祝否認洩漏個資，並火力全開砲轟社會局安置制度出問題。

她24日再找來去年服務處受理一件民眾投訴案的家長，證明社會局的安置措施有漏洞。黃家7歲童疑因受虐，去年3月遭強制安置，卻在安置家庭內，被另1名因受獸父性侵遭安置的11歲男童仿父親行為強制猥褻，自己下體遭對方口交得逞。

黃童父親24日斥責社會局在安置過程欺瞞家屬，社工當初強制帶走小孩就未告知家長，卻向學校稱會通知，更以公文稱母親喪失能力照顧，在安置72小時後需再強制安置3個月。造成小孩最後被性侵的悲劇，孩子至今仍有心理陰影，但家長是在最後才被告知。

黃父表示，他的家暴案件經過檢察官審理，發現是合理管教，並非侵權，去年5月23日已判不起訴，但他直到5月底才見到被帶走好幾個月的小孩第一面，孩子見到他立刻哭出來。

林燕祝表示，被安置的孩子應該是受到保護，竟讓孩子覺得進入地獄，而且安置制度接二連三出問題，社會局應該檢討。

台南市社會局表示，當初社工強制安置小孩，是因為黃家已多次被通報家暴，而非第一次，檢察官雖對家暴案不起訴，但安置部分則被法官認為合理，駁回家長抗告。

台南市社會局家暴暨性侵害防治中心強調社工從安置家庭與輔導老師雙方面都有接獲通報，並無延誤處理或刻意不通知，但社工處理兒保案件時，總是夾在護童與家長之間左右為難，容易與家長產生對立。未來會對孩童安置後的狀況再作檢討，訂出完善的規則。

(中時 )

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