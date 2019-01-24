咬死無辜浪浪的比特犬遭「收押」 飼主被函送法辦

2019年01月24日 15:51 中時 張穎齊

基隆市中正路巷口22日發生1隻沒被拴好的比特犬，咬爆流浪狗頸部，附近民眾見狀趕緊拿出器具上前驅趕比特犬，但比特犬仍不鬆口，拚命攻擊。（翻攝自基隆人踹共臉書社團）

基隆市議員張秉鈞、動保所人員及警方等，24日前往比特犬飼主家中了解狀況，並找到了行凶的比特犬。（基隆市議員張秉鈞提供）

基隆市1名陳姓男子去年5月就放任比特犬咬死流浪狗，豈料22日行經中正路時，仍放任比特犬攻擊無辜的浪浪，且不顧旁人驅趕，咬著流浪狗的頸部不放致死。目擊民眾指控陳男當下竟還在旁微笑，似乎不以為意，引起網友公憤，肉搜出陳男住處堵人。動保所已將比特犬沒入，並將陳男送辦。

陳姓網友PO文表示，22日下午3時許，中正路巷口走廊出現1名飼養比特犬的飼主，不把狗帶好，放任比特犬虐殺流浪狗，事後竟還面帶微笑。

目擊民眾指出，當下旁人見狀趕進上前救援，拿著棍子及安全帽要驅趕比特犬，但卻趕也趕不走，直到最後，比特犬主人才把狗拉走，但流浪狗早已血流滿面，奄奄一息。

「飼主太惡劣！」鄰居表示，飼主沒把比特犬管好，曾打開鐵門讓狗任意出來，有次她帶著孩子外出被狗嚇到，差點出車禍，大家都人心惶惶。不過仍有其他民眾說，飼主事後有拿衛生紙擦拭流浪狗，接著搭計程車送流浪狗去就醫，只不過當時牠的耳朵都快掉下來了，令人痛心。

基隆市中正路巷口22日發生1隻沒被拴好的比特犬，咬爆流浪狗頸部，陳姓飼主見狀將比特犬拉到一旁安撫，並蹲在旁邊凝視著滿頭鮮血的流浪狗。（翻攝自基隆人踹共臉書社團）

被比特犬咬傷頸部的無辜流浪狗，滿頭鮮血，經送醫後仍宣告不治。（張穎齊翻攝）

畫面被PO上網後，引起網友公憤，紛紛肉搜飼主，甚至有些許網友到飼主家樓下堵人，更在樓梯牆壁上噴漆寫上「殺狗的死人渣」等字，要求私刑正義。

此外，基隆市警方、議員張秉鈞等人獲報後，也到飼主家查訪了解，基隆市動保所長陳瑞濱更說「若查證是故意的，絕對嚴辦、不輕饒！」

隨後，動保所於24日將比特犬「逮捕」送入寵物銀行，陳瑞濱說，經初步調查，陳男辯稱因家中施工緣故，一開門比特犬就衝出家門，追上去後發現比特犬已咬住流浪狗頸部，全案經訊後，將陳男依動保法函送法辦，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

(中時 )

基隆市中正路巷口22日發生1隻沒被拴好的比特犬，咬爆流浪狗頸部，網友獲報後肉搜飼主，並殺到飼主家樓下堵人。（翻攝自基隆人踹共臉書社團）