太陽花案縱容警察打人？江宜樺怒嗆藍綠5閣揆

2019年01月24日 15:34 中時 王己由

前立委周倪安為「太陽花」學運，自訴前台北市警察局長黃昇勇涉嫌殺人未遂案，台北地方法院今(24)日開庭審理，傳喚前行政院長江宜樺作證。周批江縱容警察打人，她的律師、促轉會委員尤伯祥說江在位時沒有懲處執法過當的警察，江則反擊「學運後行政院長國民黨換過兩位、民進黨換過3位也都沒追出來」。

江宜樺作證說，學運201分子4年3月23日從占領立法院轉進攻占行政院，他在家中從電視上看到學運分子侵入政院辦公大樓、破壞門窗，因此與時任警政署長的王卓鈞聯繫，決定驅離，他沒有具體指示警方該如何執法，警察執法要視現場狀況決定，他只表達支持。

江宜樺說，行政院是憲政機關，警察本來就有保護中樞機關正常運作的義務，當天警政署估計參加陳抗者有2000多人，衝破封鎖線進入建築物內破壞公物者，估計有100人，行政院及院前廣場本來就是集會遊行的禁制區，他強調不是用暴力驅離群眾，用的是警力。

庭審中，合議庭審判長林孟皇突然出示2016年2月26日、前立委顧立雄在立法院質詢有關警察是否應使用拒馬、蛇籠的新聞資料，顧立雄表示，拒馬、蛇籠的法源是來自動員戡亂時期的法律，林孟皇當庭問江宜樺拒馬、蛇籠是否為威權統治時期的產物？

江宜樺對審判長突如其來的詢問，強力回應說，法官的問題涵蓋相當廣闊，已經溢出周倪安控告黃昇勇的範圍。江說，民主經過這麼多年的演進，仍然無法保證警察執法一定完美，至於拒馬、蛇籠是否為威權象徵，可以討論。學運時行政院設兩道拒馬，2018年為勞基法修法爭議，「行政院設下5、6道拒馬」，他強調，內政部長任內曾對包括集遊法在內、不合時宜的法令要求檢討，確實有著力過。

江宜樺指出，無論民眾或警察受傷他都覺得遺憾，重點是法律的紅線要不要堅持，學運分子占領立法院6天，讓國會議事被癱瘓24天，難道行政院也要這樣嗎？

(中時 )