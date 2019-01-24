影》揮別歹徒襲擊陰影 她重返大滿貫女單決賽

可維托娃拿下第一盤時興奮大吼。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

2年前，捷克女將可維托娃（Petra Kvitova）因為左手受傷休養，2天後，她就要在墨爾本公園爭取今年澳網女單桂冠。

2016年底，可維托娃住家遭到歹徒闖入，她在和歹徒搏鬥時被傷到左手腕韌帶，緊急送醫動刀，6個月後她重返球場，形容是她的「第二生涯」，今天賽後她表示：「當初受傷時我不知道自己是否還能再比賽，這是一段漫長的旅程。」

可維托娃今年在澳網一路過關，今天準決賽在炎熱天氣下，以7：6（7：2）、6：0擊敗世界排名第35的美國選手柯林絲（Danielle Collins），繼2014年溫網封后之後，再度問鼎大滿貫女單決賽。

柯林斯在今年澳網前，於大滿貫賽成績是0勝5敗，今年澳網闖進到最後4強。(美聯社)

「這對我來說意義重大。」可維托娃說，目前她正直11連勝氣勢，如果她可以順利收下個人生涯第一座澳網女單冠軍，就有機會登上世界第一。

澳洲現在是夏天，白天的比賽相當炎熱，因此可維托娃和柯林絲的比賽在氣溫飆升到逼近攝氏37.8度後，大會決定關屋頂，可維托娃說：「我應該比觀眾還開心關屋頂了，我必較喜歡球場，關屋頂後對我的比賽幫助不少。」

可維托娃將和去年美網冠軍、日本好手大坂直美爭奪2019澳網后冠。

(中時電子報)

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