新年走春免煩惱 高雄大遠百買福袋暢遊高雄5景點

2019年01月24日 16:03 中時 吳江泉

高雄大遠百今年攜手高雄市政府觀光局一起歡慶金豬年的到來，推出「2019豬事大吉~高雄熊「袋」你走春趣」新春福袋限量600個，每袋售價現金1000元，除了現享超值回饋大FUN送，包含1000元遠百商品券及100元紅利券外，還能獲得高雄五大景點雙人暢遊券，更有機會獨得宏佳騰Dory115機車，讓民眾在大年初一試手氣拿好禮，福氣一整年。

高雄大遠百店長毛郅國表示，金豬年特別與高雄市政府觀光局聯名推出限量福袋，歡迎民眾在2月5日大年初一購買「2019豬事大吉~高雄熊「袋」你走春趣」新春福袋，當天早上11點開始販售，限量600個，每個售價1000元。

新春福袋內含：1000元遠百商品券＋100元紅利券＋開運金喜Let’sGo大抽獎摸彩券1張，還能獲得高雄五大景點雙人暢遊券1張，讓民眾在長達9天的連假中，天天都能到不同的景點走春遊高雄。

高雄大遠百將在大年初一中午12：30將公開抽出頭獎幸運得主，可獨得宏佳騰Dory115機車，二獎為遠百紅利券30,000元，三獎遠百紅利券20,000元，中獎者需在現場方能領獎，歡迎民眾試手氣拿大獎。

高市府觀光局長潘恆旭表示，希望透過觀光讓世界看見高雄，與高雄大遠百聯名推出福袋中內含高雄五大景點雙人暢遊券，一次網羅壽山動物園、崗山之眼、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館、寶來花賞溫泉公園五大人氣景點，一券在手兩人同行，讓民眾在購買福袋試手氣外，還能在春節連假與親朋好友走一趟高雄在地景點，了解高雄在地之美。

(中時 )