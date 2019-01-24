「聽說大家都在罵理科太太？」 曾之喬暖心神回覆！

曾之喬合體理科太太，神回覆理科太太被黑事件。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

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中時電子報
／綜合報導

知識型網紅「理科太太」近期受到不少網友質疑她的智商與影片內容，甚至有人罵她根本是「智障」。今（24）日在社群網站上PO出與女星曾之喬的影片，毫不避諱近期被罵的事情，甚至和曾之喬開起玩笑，正面態度讓網友大讚。

曾之喬合體理科太太，俏皮要網友罵她就好。（圖／翻攝自理科太太IG）

理科太太今日貼出與「喬喬」曾之喬的影片，喬喬學起理科太太的口吻，「Hi大家今天過得好嗎？我是喬喬」，接著提到「聽說大家都在罵理科太太？」，她接著說「那就是...繼續罵她不要來罵我，哈哈哈哈！」曾之喬大笑後，理科太太回擊：「好，這就是曾之喬的真面目。」

YouTuber理科太太探討「吃有機食物真的比較好嗎」，被專家批評 。（圖／理科太太臉書）

逗趣對話後，曾之喬也幫腔說，酸民可以偶爾來罵她，「你可以偶而啦！一兩句」、「如果說無聊的話，你就罵罵我。」理科太太也笑說「分擔一下、分擔一下」，讓喬喬笑說可以分擔5%左右。喬喬的反應，也讓理科太太寫下「曾之喬，你不要那麼真誠好不好？ 」

YouTuber理科太太（圖／翻攝YouTube）

粉絲看了後都大讚兩人很正面，「面對黑粉藝人還是很有經驗」、「喬喬好可愛」、「太多人想藉太太爆紅了」、「黑粉會不會導致理科太太在過年前衝破百萬訂閱數」。

(中時電子報)

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