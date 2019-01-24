吃這個會有錢 命理師：今年迎財神必備的食物

2019年01月24日 15:34 中時電子報 戴安瑋

豬年將屆，每個人都希望新的一年日子過得更好，命理師黃逢逸表示，豬年迎財神有兩個訣竅，首先是初一或初四帶桂圓到廟裡拜拜，或是初二去拜土地公，拜完後剝開桂圓將肉吃掉，代表補財氣，之後搭配初六天赦日去拜玉皇大帝，祈求赦免自己的罪過，以免有財無德，財富來了也會很快散去。

黃逢逸說，明年是己亥年，象徵生機蓬勃，建議想求財的民眾，初一（2/5）或初四（2/8）帶桂圓去大廟，或是初二（2/6）到土地公廟，將桂圓和貢品放在一起，拜完後剝開一顆桂圓，把殼和金紙一起燒掉，代表破殼而出，吃下桂圓肉象徵補財氣，吃完後的桂圓核則丟到泥土中，意味重生，整個過年期間都可每天吃一顆拜拜過的桂圓，但除了第一天要把殼化掉、核丟到泥土中外，後續按一般習慣丟垃圾桶即可。

黃逢逸指，除了求財的撇步外，初六（2/10）天赦日去拜玉皇大帝，祈求赦免自已的業障和過失也同等重要，因為有財無德，即使有財進來，也會很快流失，唯有有德有財的人，才能將財富留住。

黃逢逸表示，豬年是變動確定年，去年的混亂在新的一年會逐漸穩定下來並出現結果，因此清明節前還會有些變動，清明到端午間上下震盪，之後就會一路往上，建議民眾年初時確立自己的目標，之後就可義無反顧的往前衝，因為豬年後半年運勢會往上走，雖然無法達到巔峰，但絕對會否極泰來，比去年好。

(中時電子報)