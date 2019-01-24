門諾首創義肢水壓塑模 輪網選手實現與父散步夢想

輪椅網球選手王偉軒說走路新的義肢輕便省力、外觀很帥，有點像鋼鐵人感覺。（許家寧攝）

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輪椅網球選手王偉軒（右四）等了30年，終於可以輕鬆陪伴父親（右五）一起散步。（許家寧攝）
王偉軒感謝義肢矯具師陳鴻彬（右），也盼新儀器普及能照顧弱勢。（許家寧攝）

輪椅網球選手王偉軒2歲時因罕見疾病「羊膜帶症候群」大腿以下截肢，花蓮門諾醫院引進國內首創的水壓取膜機，利用水的包覆特性為他製作完全貼合殘肢的義肢套筒，較過去以石膏塑形的義肢舒服、省力，幫助他實現30年來和父親一起散步的夢想。

在政大擔任舍監的王偉軒，雙腳和《汪洋中的一條船》作者鄭豐喜一樣，大腿以下發育不全，3歲起就學穿義肢，雖然行動不便，但澆不熄他熱愛運動的心，除了游泳、輪椅網球是他的最愛，靠著自己努力不懈，出征國內外的輪網賽事也屢獲佳績。

偶然機會中，得知門諾醫院引進新技術，協助身障者透過義肢輔助重啟人生夢想，經過了兩個多月來的取模、調整與練習，上周完成行走，王偉軒說，腳踩在水壓機器裡，感覺像百萬隻手為他加壓塑形，讓套筒完全包覆貼住殘肢，就像身體的一部分。

「義肢不舒服，絕對不是要患者忍耐」，義肢矯具師的陳鴻彬說，傳統套筒以手在石膏上加壓取出殘肢形狀，因無法均勻塑型，除造成義肢無法貼合，重心往下掉，必須依靠腰力去甩，造成走沒幾步就會腰酸，行走需忍受摩擦破皮之苦，甚至褲子都是血。

王偉軒表示，以前走用「蹬」的方式走路，走沒20公尺就腰酸背痛，還很容易滑倒，新的義肢活動度很高像正常人行走，如今還可以跟父親到公園散步，走500公尺才需休息一下，現在有了腳他有好多地方都想去，繼續追尋他的幸福和目標。

(中時 )

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