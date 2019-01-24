綠粉嗆高雄中崙二路未刨鋪是假消息 反遭網砲轟

高雄市中崙二路一景。（圖／取自Google Map）

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中時電子報
/綜合報導

高雄市長韓國瑜日前視察中崙二路刨鋪工程，養工處人員表示此路已足足24年沒改善，泛綠粉專「只是堵藍」卻頗有意見，在昨晚貼出1篇去年7月10日網媒報導，載明「養工處將在7月16日兩天進行中崙二路～中崙五路的刨鋪工程。」該粉絲團痛批韓市府把紀錄刪掉，但該篇報導留言，卻滿是負評，批該粉絲團有問題，「一條馬路撐不到半年，鋪柏油就掛點，那真是弊案」。

據《Yahoo》報導，臉書粉專「只是堵藍」昨晚貼出1篇去年7月10日網媒報導，載明「工務局養護工程處將在7月16日至17日止進行高雄市鳳山區中崙四路（中崙二路～中崙五路）的路面刨鋪工程，敬請民眾配合」，路段就包含中崙二路。

「只是堵藍」痛批明明去年才整過，竟敢說24年沒鋪過？也找出市府公告卻發現點進去沒東西，質疑「是否某政府把之前的記錄刪掉了？」。

粉專截圖。(圖/取自只是堵藍臉書)

臉書社團「韓國瑜後援會粉絲團」也對此砲轟，「去年鋪今年爛真他媽的」、「去年有重鋪，怎麼今年路就爛成這樣，這種不要臉的話也敢拿出來說嘴，果然是DPP」、「天呀！重新鋪路然後可以像24年沒鋪的狀況ㄧ樣？肥菊妳到底幹什麼吃了？」、「去年重鋪更不應該，品質差成這樣，到底汚多少」。

(中時電子報)

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