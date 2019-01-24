公司取消尾牙爽領4萬9 網追問：年終多少錢

尾牙比較想聚餐？還是折現？（圖／達志影像）

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中時電子報
公司取消尾牙不哭哭！老闆霸氣折現每人490K，員工更開心！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

一家鋁門窗公司公告今年不吃尾牙，老闆大方折現給員工，在公司待滿1年的員工，都可以領到4萬9千元，網友們羨慕不已，「別人的老闆果然不會讓人失望」，也有人問，尾牙都可以分到4萬9了，「請問年終多少錢？」，羨慕的同時也小怨嘆了一下，「自己怎麼都遇不到」。

網友在爆廢公社公開版PO出一張感謝公告，感謝同仁對公司的支持，並說今年不辦尾牙及摸彩，但話鋒一轉說，為勉勵同仁的辛苦，餐費及摸彩都將折成現金發給員工，餐費每人6000元，摸彩獎金360萬元讓正式員工均分，每人16000，另加碼摸彩金也是360萬，到職滿1年的正式員工均分，每人27000元，這些都會在1月發給大家，至於1月份薪資，2月1日入帳。過年前能拿到這麼多錢，員工應該超開心。

這家老闆超霸氣的公司是哪家？網友竟然猜到了是「錦鋐鋁門窗」，網友紛紛喊羨慕，「這個比較實際啊！獎金尾牙全部改成現金」、「吃再好的也是放掉，錢比較實在」、「這個老闆知道員工的心聲」、「別人的老闆果然不會讓人失望」。

不過，這公司的幸福並不及於派遣員工，有網友覺得派遣員工很可憐，「可憐是人力派遣的員工，只能怨嘆，或許吃尾牙還有一頓飯吃」、「說真的看到派遣沒有真的感覺不把員工一視同仁」。

(中時電子報)

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