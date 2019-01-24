洪門國際基金會 獲泰國政府官方准證

中華全球洪門聯盟所發起的「洪門國際基金會」，元月17日獲頒泰國中央政府正式官方准證。（林宏聰翻攝）

友善列印
中時

中華全球洪門聯盟所發起的「洪門國際基金會」，元月17日獲頒泰國中央政府正式官方准證，由於洪門在泰國政界人脈豐沛，一般必須歷經1至2年才能走完的申請流程，3周內即完成，未來洪門國際基金會將擔負「洪門維新」、「數字洪門」及合法化、社團化、企業化、公益化、國際化等「洪門五化」的重任。

為慶祝「洪門國際基金會」獲領泰國政府官方准證，全球洪門聯盟總顧問（時代鏈集團董事局主席）王鴻賓、全球洪門聯盟顧問（泰國國防部陸軍上將）素披迪·巴威塔親王、全球洪門聯盟顧問（泰國十世皇特別侍衛官）革滴薩·達瑪朋海軍上將、洪門國際基金會執行祕書長劉大正，24日在高雄漢來大飯店代表全球洪門聯盟總會長、洪門國際基金會主席劉會進，與來自中國、美國、泰國及台灣政商界朋友同飲「洪門兄弟酒」，見證洪門新紀元。

主辦單位表示，「洪門國際基金會」的成立得到泰國曼谷市丁丹區政府、曼谷市政府、泰國內政部、泰國國家安全委員會等四級政府機構大力支持，原本1至2年的例行流程在短短3周內就走完，顯示「中華全球洪門聯盟」在泰國政界的豐沛人脈與資源。

「洪門」創立歷史長達345年，全球昆仲近3000萬，包括國父孫中山、辛亥革命先驅黃興、革命女將秋瑾等皆是洪門中人，黃花崗72烈士中，有69人是洪門弟子。

(中時 )

公司取消尾牙爽領4萬9 網追問：… 一早醒來下背僵硬 三總MRI助早期…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。