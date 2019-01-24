洪門國際基金會 獲泰國政府官方准證

2019年01月24日 16:06 中時 林宏聰

中華全球洪門聯盟所發起的「洪門國際基金會」，元月17日獲頒泰國中央政府正式官方准證，由於洪門在泰國政界人脈豐沛，一般必須歷經1至2年才能走完的申請流程，3周內即完成，未來洪門國際基金會將擔負「洪門維新」、「數字洪門」及合法化、社團化、企業化、公益化、國際化等「洪門五化」的重任。

為慶祝「洪門國際基金會」獲領泰國政府官方准證，全球洪門聯盟總顧問（時代鏈集團董事局主席）王鴻賓、全球洪門聯盟顧問（泰國國防部陸軍上將）素披迪·巴威塔親王、全球洪門聯盟顧問（泰國十世皇特別侍衛官）革滴薩·達瑪朋海軍上將、洪門國際基金會執行祕書長劉大正，24日在高雄漢來大飯店代表全球洪門聯盟總會長、洪門國際基金會主席劉會進，與來自中國、美國、泰國及台灣政商界朋友同飲「洪門兄弟酒」，見證洪門新紀元。

主辦單位表示，「洪門國際基金會」的成立得到泰國曼谷市丁丹區政府、曼谷市政府、泰國內政部、泰國國家安全委員會等四級政府機構大力支持，原本1至2年的例行流程在短短3周內就走完，顯示「中華全球洪門聯盟」在泰國政界的豐沛人脈與資源。

「洪門」創立歷史長達345年，全球昆仲近3000萬，包括國父孫中山、辛亥革命先驅黃興、革命女將秋瑾等皆是洪門中人，黃花崗72烈士中，有69人是洪門弟子。

(中時 )