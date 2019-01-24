一早醒來下背僵硬 三總MRI助早期發現僵直性脊椎炎

2019年01月24日 16:07 中時 鄭郁蓁

不少人早晨睡醒後下背僵硬、疼痛，連活動都會受到限制，醫生提醒恐是僵直性脊椎炎，且多發生在45歲以下的男性。三軍總醫院風濕免疫過敏科的研究顯示，核磁共振成像（MRI），可以檢測早期僵直性脊椎炎患者的薦腸關節慢性發炎。

三總風濕免疫過敏科主治醫師盧俊吉指出，僵直性脊椎炎是自體免疫問題導致的慢性脊椎發炎，大多數患者都是男性，男女比約9：1，發病者大多在45歲以下，通常會先從脊椎尾端接近骨盆的薦腸關節開始發炎，患者會開始出現早起下背僵硬、疼痛嚴重者甚至活動會受限。

盧俊吉表示，以往判定僵直性脊椎炎，主要是透過X光檢查，但單用X光檢查，僅能觀察結構有無損傷，無法察覺輕微的脊髓水腫，因此常常有患者明明背還是痛得要命，卻無法診斷有類風濕性關節炎。

盧俊吉表示，三總自2011年起，就開始利用MRI核磁共診檢查協助診斷類風濕性關節炎，10年間累積300多例患者，發現即使僅有輕微的脊椎水腫，也能早期診斷，這類患者透過消炎藥物、生物製劑等藥物控制，就可避免脊椎沾黏活動受限。

盧俊吉建議，曾照過X光被判定不符僵直性脊椎炎標準者，若在45歲前仍持續出現發炎性背痛、關節炎、虹彩炎、手指疼痛發炎、乾癬、發炎性大腸性疾病，或是有家族史，及相關遺傳基因者，可做MRI核磁共振檢查，及早發現類風濕性關節炎。

(中時 )